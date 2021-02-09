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09.02.2021 00:01
Рубрика: Общество

Счетная палата: Экореабилитация не затронула самые грязные водоемы

Текст: Алексей Дуэль
Восстановление и экологическая реабилитация рек в рамках Водной стратегии проводились недостаточно эффективно, выяснила Счетная палата. В частности, ни на одном водном объекте страны с наихудшим пятым классом качества воды реабилитация не проводилась, а из 78 прошедших реабилитацию водоемов только семь отнесены к питьевым источникам.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Для повышения качества водных экосистем в 2009 году была принята Водная стратегия до 2020 года. Аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс отметил явную недостаточность принимаемых мер. "Несмотря на общее снижение сброса загрязненных сточных вод, наблюдается увеличение в этих сбросах таких загрязняющих веществ, как хлориды, нитраты, калий и фосфаты, - сказал он на коллегии СП. - В водных объектах, используемых в качестве питьевых источников, отмечается рост доли проб воды, не соответствующих требованиям СанПиН".

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
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Проверка Счетной палаты выявила недостатки и неточности в регулирующих экологическую реабилитацию рек документах.

"Так, в Водной стратегии значение показателя доли загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке, предусматривает снижение сбросов к 2020 году в два с половиной раза, - разъяснил Алексей Каульбарс. - При этом в федеральной целевой программе изначально установлено иное базовое значение, которое неоднократно менялось и на сегодня предусматривает снижение сбросов к 2020 году всего на 5%".

Снижает эффект от проводимых работ и отсутствие межведомственной координации, заключили в Счетной палате. Не синхронизированы реабилитационные мероприятия по очистке водных объектов и модернизация очистных сооружений, а также снижение объемов сбросов в водоемы Отсутствует качественный мониторинг негативного воздействия сбросов на водные объекты: по ситуации на начало 2020 года 1831 очистное сооружение не было оборудовано средствами учета и контроля сточных вод. Из-за этого в автоматизированную информационную систему мониторинга водных объектов поступают неполные и неактуальные данные.

"По нашему мнению, целесообразно создать единую "цифровую платформу" речных бассейнов с онлайн-мониторингом, которая позволит оперативно выявлять негативное воздействие каждого водопользователя и получать достоверные данные о масштабах загрязнений водных экосистем", - считает Алексей Каульбарс.

Критику Счетной палаты признали и в Минприроды, и в Росводресурсах.

"Формат экспертно-аналитического мероприятия Счетной палаты позволил нам обратить внимание на важность именно стратегических мер, которые должны быть заложены в решение комплекса задач по оздоровлению водных объектов", - отметил замглавы Минприроды Сергей Ястребов.

В то же время Росводресурсы инициировали пересмотр системы финансирования мероприятий в рамках федеральной программе "Сохранение уникальных водных объектов". Предполагается, что это позволит повысить экологический и экономический эффекты от их проведения.

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"Экореабилитация водоемов - мероприятия комплексные, участие в них принимает ряд ведомств, - отметили в Росводресурсах. - Такие работы, безусловно, требуют более тщательной межведомственной синхронизации. А в силу продолжительности и высокой степени значимости таких проектов - еще и более стабильного планирования. Финансирование мероприятий в окончательной редакции сократилось в 7 раз, что не позволило достичь заявленных показателей".

В первоначальной редакции ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" на экологическую реабилитацию водных объектов в части Росводресурсов было предусмотрено 6,8 млрд рублей. На софинансирование госпрограмм субъектов России в части природоохранных мероприятий - 23,8 млрд рублей. В последней редакции программы финансирование составило 0,9 млрд и 3,3 млрд рублей, соответственно.

Общество Экология Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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