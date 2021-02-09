Сербский министр: Российская вакцина сегодня дороже золота

Во вторник, 9 февраля, в Белград была доставлена очередная партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в количестве 50 тысяч доз, переданная в рамках заключенного в январе соглашения между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и правительством Сербии.

"Ни одна страна в Европе не получила из России столько доз вакцины, сколько Сербия, - цитирует портал "Балканист" слова министра без портфеля в сербском правительстве Ненада Поповича. - Вакцина сегодня дороже золота. Она важна как для сохранения здоровья и жизни людей, так и для экономики и возвращения к нормальной жизни".

Между тем и посол Белграда в Российской Федерации Мирослав Лазанский привился сегодня российской вакциной "Спутник V". Известно также, что 11 февраля в Сербию будут направлены российские специалисты для изучения возможности организации там производства этого жизненно важного медицинского препарата.