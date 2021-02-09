Последним в эту компанию влился 183-й номер мирового рейтинга Роман Сафиуллин. Чемпион юниорского Australian Open-2015 дебютировал в основной сетке взрослого "мэйджора" с победы над белорусом Ильей Ивашко со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Хорошее начало для Романа, ведь он вообще всего четвертый раз играет в основе турнира под эгидой ATP. Ранее он получал уайлд-кард на турниры в Москве в 2017 году и в Санкт-Петербурге в 2020-м. Но право выйти на корты Мельбурн парка заслужил сам, выиграв квалификацию.
Достижением совсем другого уровня может гордиться первая ракетка России и четвертый номер в мире Даниил Медведев, который выиграл 15-й матч подряд. Он без проблем справился с канадцем Вашиком Поспишилом - 6:2, 6:2, 6:4.
Для Медведева эта уверенная и успешная серия - самая продолжительная в карьере. В последний раз Даниил проигрывал на турнире в столице Австрии Вене в октябре 2020 года. Потом в концовке сезона были две великолепные недели на "Мастерсе" в Париже и на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Но даже после новогодней паузы и 14-дневного австралийского карантина россиянин не растерял хода. Перед началом Australian Open Медведев в составе сборной России выиграл командный турнир ATP Cup, снова не потерпев ни одного поражения. Причем десять поверженных Даниилом соперником входили в топ-10 рейтинга.
- Приятно выиграть столько матчей подряд, - цитирует Медведева пресс-служба Australian Open. - Наверное, такие крутые ребята, как Новак, Рафа и Роджер, одерживали и по 40 побед кряду, но пока для меня 15 - уже рекорд. Интересно, сколько вообще игроков могут похвастаться такими сериями. В любом случае здорово, что я побеждал на больших турнирах: "Мастерс" в Париже, Итоговый в Лондоне, ATP Cup, "Большой Шлем". Надеюсь, что это далеко не предел.
Тем не менее Медведев в очередной раз очень аккуратно прокомментировал свой статус одного из фаворитов Открытого чемпионата Австралии.
- Я всю жизнь работал, чтобы стать одним из топ-игроков. Я рад, что в итоге вошел в их число, - отметил Даниил. - Но, чтобы взять титул в Мельбурне, я должен выиграть семь матчей. Получается, мне нужно еще шесть побед против сильных соперников в пятисетовом формате. Нужно выиграть еще 18 сетов, а это много. Так что я просто буду идти шаг за шагом.
Напомним также, что восьмая ракетка мира Андрей Рублев выбил из борьбы немца Янника Ханфмана (6:3, 6:3, 6:4). Карен Хачанов, посеянный на турнире под 19-м номером, обыграл хозяина кортов Александара Вукича, получившего уайлд-кард от организаторов (6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4). Видно, что Карену пришлось напрячься. "У Вукича мощная подача, мощный форхенд, атакующий стиль, - описал он соперника. - С такими ребятами всегда непросто, особенно когда им кажется, что терять нечего". Аслан Карацев на старте Australian Open победил итальянца Джанлуку Маджера (6:3, 6:3, 6:4), а минувшей ночью уже играл с белорусом Егором Герасимовым за выход в третий круг.