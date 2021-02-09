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09.02.2021 23:44
Рубрика: Спорт

Ребята, дайте пять

Впервые с 2013 года во второй круг "Большого шлема" вышли пять россиян
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 27(8378)
Сразу пять российских теннисистов пробились во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В последний раз наши мужчины так удачно стартовали на "Большом шлеме" на US Open-2013. Тогда это были Михаил Южный, Александр Богомолов, Евгений Донской, Дмитрий Турсунов и Николай Давыденко. Сейчас в шорт-лист попали Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.

Последним в эту компанию влился 183-й номер мирового рейтинга Роман Сафиуллин. Чемпион юниорского Australian Open-2015 дебютировал в основной сетке взрослого "мэйджора" с победы над белорусом Ильей Ивашко со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Хорошее начало для Романа, ведь он вообще всего четвертый раз играет в основе турнира под эгидой ATP. Ранее он получал уайлд-кард на турниры в Москве в 2017 году и в Санкт-Петербурге в 2020-м. Но право выйти на корты Мельбурн парка заслужил сам, выиграв квалификацию.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open

Достижением совсем другого уровня может гордиться первая ракетка России и четвертый номер в мире Даниил Медведев, который выиграл 15-й матч подряд. Он без проблем справился с канадцем Вашиком Поспишилом - 6:2, 6:2, 6:4.

Для Медведева эта уверенная и успешная серия - самая продолжительная в карьере. В последний раз Даниил проигрывал на турнире в столице Австрии Вене в октябре 2020 года. Потом в концовке сезона были две великолепные недели на "Мастерсе" в Париже и на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Но даже после новогодней паузы и 14-дневного австралийского карантина россиянин не растерял хода. Перед началом Australian Open Медведев в составе сборной России выиграл командный турнир ATP Cup, снова не потерпев ни одного поражения. Причем десять поверженных Даниилом соперником входили в топ-10 рейтинга.

- Приятно выиграть столько матчей подряд, - цитирует Медведева пресс-служба Australian Open. - Наверное, такие крутые ребята, как Новак, Рафа и Роджер, одерживали и по 40 побед кряду, но пока для меня 15 - уже рекорд. Интересно, сколько вообще игроков могут похвастаться такими сериями. В любом случае здорово, что я побеждал на больших турнирах: "Мастерс" в Париже, Итоговый в Лондоне, ATP Cup, "Большой Шлем". Надеюсь, что это далеко не предел.

Тем не менее Медведев в очередной раз очень аккуратно прокомментировал свой статус одного из фаворитов Открытого чемпионата Австралии.

Удачно стартовав на Australian Open, Даниил Медведев продлил свою победную серию до 15 матчей. Для него это рекорд, но, надеемся, не предел. Фото: Reuters

- Я всю жизнь работал, чтобы стать одним из топ-игроков. Я рад, что в итоге вошел в их число, - отметил Даниил. - Но, чтобы взять титул в Мельбурне, я должен выиграть семь матчей. Получается, мне нужно еще шесть побед против сильных соперников в пятисетовом формате. Нужно выиграть еще 18 сетов, а это много. Так что я просто буду идти шаг за шагом.

Напомним также, что восьмая ракетка мира Андрей Рублев выбил из борьбы немца Янника Ханфмана (6:3, 6:3, 6:4). Карен Хачанов, посеянный на турнире под 19-м номером, обыграл хозяина кортов Александара Вукича, получившего уайлд-кард от организаторов (6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4). Видно, что Карену пришлось напрячься. "У Вукича мощная подача, мощный форхенд, атакующий стиль, - описал он соперника. - С такими ребятами всегда непросто, особенно когда им кажется, что терять нечего". Аслан Карацев на старте Australian Open победил итальянца Джанлуку Маджера (6:3, 6:3, 6:4), а минувшей ночью уже играл с белорусом Егором Герасимовым за выход в третий круг.

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