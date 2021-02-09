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09.02.2021 15:42
Рубрика: Общество

Синоптики пересмотрят температурные нормы в 2021 году

Текст: Ольга Игнатова

Базовые температурные нормы будут пересмотрены в течение нынешнего года, заявил на брифинге научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Сейчас, по его словам, сейчас действуют нормы, установленные для периода, охватывающего 1961-1990 год. Но так как тенденция потепления климата очень сильна, то новые нормы будут рассчитаны из средних температур за период 1991-2020 годов. Таким образом, по словам Вильфанда, отклонения от нормы перестанут выглядеть как аномалии.

Ранее синоптик уже рассказывал, что весь 2021 год уйдет на пересчет температурных норм во всем мире, а в 2022 году появятся новые, совсем другие нормы на следующий 30-ти летний период. Синоптик отметил, что за предыдущие годы температуры повсеместно повысились. "В Москве за 30 лет температуры повысились в январе на два градуса", - привел пример Вильфанд. Он подчеркивает, что это очень серьезное потепление.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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