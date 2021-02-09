СК завершил расследование дела против бывшего ректора владивостокского вуза

Центральный аппарат Следственного комитета сообщил о направлении в Генеральную прокуратуру законченного расследования против бывшего ректора Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского (расположен во Владивостоке) Сергея Огая и его сына Алексея Огая, занимавшего должность начальника учебно-методического управления указанного университета.

Отцу и сыну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. В 2017-2018 годах Сергей Огай вместе со своим сыном обеспечил победу фирмам своих знакомых на проводимых университетом электронных аукционах. Аукционы были на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров. В итоге университет их купил по максимальной стоимости.

В результате совершенных противоправных действий были нарушены права и законные интересы иных коммерческих организаций, не допущенных к проведению электронных торгов, ввиду создания для них условий недобросовестной конкуренции, подчеркнули в СК..

Во время следствия СК России установил имущество фигурантов, на которое наложен арест.