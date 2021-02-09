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09.02.2021 21:00
Рубрика: Общество

Взялись за язык

Итоговое собеседование сдадут более 1,4 миллиона девятиклассников
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Более 1,4 миллиона девятиклассников сдают 10 февраля итоговое собеседование по русскому языку, сообщает Рособрнадзор.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Это, по сути, общение учителя с учеником, которое проходит в его родной школе. Педагог проверяет, как ребенок может выражать свои мысли, задает уточняющие вопросы, старается разговорить ученика, эмоционально расположить его к беседе. "Зачет" за это испытание - допуск к ОГЭ и условие для получения школьного аттестата.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- В 2021 году по решению региональных органов исполнительной власти итоговое собеседование может проводиться как в очном, так и в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий, - пояснили в ведомстве. - В 70% регионов собеседование будет проведено в традиционном очном формате, в остальных - в комбинированном, с использованием как очной, так и дистанционной формы.

Всего будет четыре задания. Первое - чтение вслух текста объемом до 200 слов. Это всего несколько абзацев, посвященных выдающимся людям России. Время на подготовку - около двух минут. Пробегаешь текст глазами и сразу начинаешь читать. Во втором задании нужно его пересказать и органично вплести в свою речь предложенную цитату. Третье задание - монолог. И здесь уже у выпускника появляется выбор, о чем он будет говорить. Скажем, это может быть описание фотографии на тему путешествий или какого-то праздника. Еще вариант - повествование. Например, школьник может рассказать педагогу об интересной экскурсии, концерте, который запомнился.

Можно выбрать и рассуждение по поставленному вопросу. Вот примеры прошлых лет: "Нужно ли воспитывать характер?", "Всегда ли следовать моде?", "Нужны ли домашние задания в школе?". На выбор темы и подготовку - примерно минута. Сам монолог может длиться минуты три. После учитель задает три уточняющих вопроса, а девятиклассник ему отвечает. Такой диалог и есть последнее задание итогового собеседования.

Фото: iStock
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- На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут, - рассказали в Рособрнадзоре. - Итоговое собеседование оценивается по системе "зачет"/"незачет". Для выпускников, получивших "незачет" либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования - 10 марта и 17 мая 2021 года.

Во всех школах, где пройдет итоговое собеседование, будут применяться меры эпидемиологической безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

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