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09.02.2021 19:29
Рубрика: Экономика

Собственная рыбопереработка избавит РФ от зависимости от чужих рынков

Текст: Татьяна Карабут
Федеральные власти нашли решение проблемы с экспортом российской рыбы. Из-за закрытия китайского рынка перерабатывающие мощности внутри страны будут загружены по максимуму, а часть рыбы будет перенаправлена на переработку в другие страны. Но в последующие четыре года планируется построить достаточное количество перерабатывающих предприятий в России и, тем самым, уйти от зависимости от ситуации на внешних рынках. Об этом шла речь на совещании под председательством заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Павел Львов / РИА Новости
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По его словам, до последнего момента в Китай поставлялось 60% российской рыбы. Но сейчас этот рынок для нас фактически закрыт.

"Есть существенная угроза экономическим интересам России, кроме того, просто доходам граждан, которые работают в этой отрасли. Меры для изменения ситуации федеральными органами исполнительной власти, правительством предприняты. В основном они остались без ответа с китайской стороны. Совершенно очевидно одно: нельзя быть сильно зависимыми от экспорта в одну какую-то страну, необходимо проработать вопрос поставок на другие рынки, развивать возможности переработки внутри страны, на Дальнем Востоке", - отметил Юрий Трутнев.

По оценке руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, из-за возникших трудностей добыча минтая в зимне-весенний сезон может сократиться на 300 тыс. тонн. Однако потери могут быть компенсированы в осенне-зимний период 2021 года.

Глава Росрыболовства рассказал, что благодаря программе инвестквот уже введены в эксплуатацию 9 заводов на Дальнем Востоке, которые могут переработать до 160 тыс. тонн сырья в фарш, филе. Продукция может быть направлена как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Так, перспективным представляется рынок Японии, свободные холодильные мощности которого позволяют осуществить перевалку до 60 тыс. тонн продукции. Кроме того, холодильные мощности предприятий на Дальнем Востоке позволяют разместить порядка 30 тыс. тонн, еще около 50 тыс. тонн может храниться на промысловых и транспортных рефрижераторах.

Росрыболовство вместе с торговыми сетями, трейдерами, операторами подвижного состава и собственниками холодильных мощностей ищут возможности направлять рыбу в западную часть страны. Так, перерабатывающие мощности предприятий Калининградской и Ленинградской областей могут принять около 60 тыс. тонн продукции.

По мнению Ильи Шестакова, расширение программы инвестквот под строительство новых рыбоперерабатывающих заводов позволит уйти от сырьевой модели переработки минтая на Дальнем Востоке.

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"В рамках второго этапа кампании мы предлагаем выделить половину от 20% инвестквот на строительство новых заводов на Дальнем Востоке. Данная мера позволит в течение четырех лет увеличить общую мощность береговой переработки на Дальнем Востоке на 180 тыс. тонн, доведя ее суммарно до 340 тыс. тонн", - отметил он.

По мнению Юрия Трутнева, из создавшейся ситуации надо извлечь максимальную пользу - построить свои предприятия и создать новые рабочие места. Правительство намерено этому содействовать.

"Мы будем сокращать сроки экспертизы, будем выделять землю, будем формировать преференциальный режим - это все будет предоставляться в максимально быстром режиме, чтобы через полтора - максимум два года у нас в Российской Федерации, на нашем Дальнем Востоке были построены заводы, которые полностью перекрывают производство в Китае филе минтая, произведенного из российской рыбы, для дальнейшего экспорта в третьи страны. Мы ни от кого зависеть не должны", - подчеркнул вице-премьер.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство Правительство Вице-премьеры

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