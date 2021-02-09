Постановление правительства Санкт-Петербурга от 8 февраля 2021 года № 50 "О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг"

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 221-32 "О жилищной политике Санкт-Петербурга" и статьей 70-1 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Установить с 01.01.2021 по 31.05.2021 в Санкт-Петербурге региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека:
1.1. Для пользователей жилых помещений государственного жилищного фонда, нанимателей жилых помещений по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение:
1.1.1. В отдельных и коммунальных квартирах:
3 905,62 руб. в месяц па одиноко проживающего гражданина;
3 018,84 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
2 583,34 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
1.1.2. В комнатах в общежитиях:
3 437,46 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
2 682,01 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух и более человек.
1.2. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах:
4 210,54 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
3 230,59 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
2 752,74 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
1.3. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и собственников жилых домов:
3 789,34 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
2 938,09 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
2 518,74 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
2. Установить с 01.06.2021 по 30.06.2021 в Санкт-Петербурге региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека:
2.1. Для пользователей жилых помещений государственного жилищного фонда, нанимателей жилых помещений по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение:
2.1.1. В отдельных и коммунальных квартирах:
2 563,72 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
2 086,97 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
1 837,84 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
2.1.2. В комнатах в общежитиях:
2 505,59 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
2 011,06 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух и более человек.
2.2. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах:
2 868,64 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
2 298,72 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
2 007,24 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
2.3. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и собственников жилых домов:
2 447,44 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
2 006,22 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
1 773,24 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
3. Установить с 01.07.2021 по 30.09.2021 в Санкт-Петербурге региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг па одного человека:
3.1. Для пользователей жилых помещений государственного жилищного фонда, нанимателей жилых помещений по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение:
3.1.1. В отдельных и коммунальных квартирах:
2 641,62 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
2 149,33 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
1 892,06 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из 'грех и более человек.
3.1.2. В комнатах в общежитиях:
2 585,76 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
2 073,93 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух и более человек.
3.2. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы па капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах:
2 946,54 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
2 361,08 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
2 061,46 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
3.3. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и собственников жилых домов:
2 525,34 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
2 068,58 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
1 827,46 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
4. Установить с 01.10.2021 по 31.12.2021 в Санкт-Петербурге региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека:
4.1. Для пользователей жилых помещений государственного жилищного фонда, нанимателей жилых помещений по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение:
4.1.1. В отдельных и коммунальных квартирах:
4 029,14 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
3 112,89 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
2 662,91 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
4.1.2. В комнатах в общежитиях:
3 549,32 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
2 767,69 руб. в месяц па каждого члена семьи, состоящей из двух и более человек.
4.2. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах:
4 334,06 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
3 324,64 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
2 832,31 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
4.3. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы па капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и собственников жилых домов:
3 912,86 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
3 032,14 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
2 598,31руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
5. В целях реализации абзаца четвертого пункта 1 статьи 70-1 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, включенный в региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленный в пунктах 1.2, 2.2, 3.2 и 4.2 постановления, составляет:
421,20 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;
292,50 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
234,00 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л.
Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов
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