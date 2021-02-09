Постановление правительства Санкт-Петербурга от 8 февраля 2021 года № 50 "О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг"

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 221-32 "О жилищной политике Санкт-Петербурга" и статьей 70-1 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Установить с 01.01.2021 по 31.05.2021 в Санкт-Петербурге региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека:

1.1. Для пользователей жилых помещений государственного жилищного фонда, нанимателей жилых помещений по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение:

1.1.1. В отдельных и коммунальных квартирах:

3 905,62 руб. в месяц па одиноко проживающего гражданина;

3 018,84 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

2 583,34 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

1.1.2. В комнатах в общежитиях:

3 437,46 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

2 682,01 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух и более человек.

1.2. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах:

4 210,54 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

3 230,59 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

2 752,74 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

1.3. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и собственников жилых домов:

3 789,34 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

2 938,09 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

2 518,74 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

2. Установить с 01.06.2021 по 30.06.2021 в Санкт-Петербурге региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека:

2.1. Для пользователей жилых помещений государственного жилищного фонда, нанимателей жилых помещений по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение:

2.1.1. В отдельных и коммунальных квартирах:

2 563,72 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

2 086,97 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

1 837,84 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

2.1.2. В комнатах в общежитиях:

2 505,59 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

2 011,06 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух и более человек.

2.2. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах:

2 868,64 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

2 298,72 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

2 007,24 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

2.3. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и собственников жилых домов:

2 447,44 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

2 006,22 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

1 773,24 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

3. Установить с 01.07.2021 по 30.09.2021 в Санкт-Петербурге региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг па одного человека:

3.1. Для пользователей жилых помещений государственного жилищного фонда, нанимателей жилых помещений по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение:

3.1.1. В отдельных и коммунальных квартирах:

2 641,62 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

2 149,33 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

1 892,06 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из 'грех и более человек.

3.1.2. В комнатах в общежитиях:

2 585,76 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

2 073,93 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух и более человек.

3.2. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы па капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах:

2 946,54 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

2 361,08 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

2 061,46 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

3.3. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и собственников жилых домов:

2 525,34 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

2 068,58 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

1 827,46 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

4. Установить с 01.10.2021 по 31.12.2021 в Санкт-Петербурге региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного человека:

4.1. Для пользователей жилых помещений государственного жилищного фонда, нанимателей жилых помещений по договору найма в частном жилищном фонде, членов жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение:

4.1.1. В отдельных и коммунальных квартирах:

4 029,14 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

3 112,89 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

2 662,91 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

4.1.2. В комнатах в общежитиях:

3 549,32 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

2 767,69 руб. в месяц па каждого члена семьи, состоящей из двух и более человек.

4.2. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах:

4 334,06 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

3 324,64 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

2 832,31 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

4.3. Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы па капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и собственников жилых домов:

3 912,86 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

3 032,14 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

2 598,31руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

5. В целях реализации абзаца четвертого пункта 1 статьи 70-1 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, включенный в региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленный в пунктах 1.2, 2.2, 3.2 и 4.2 постановления, составляет:

421,20 руб. в месяц на одиноко проживающего гражданина;

292,50 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;

234,00 руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







