"Спутник V" зарегистрирован к применению в Пакистане

Российская вакцина против COVID-19 "Спутник V" зарегистрирована в Пакистане. Процедуру осуществило Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP), одного из крупнейших потребителей лекарственных средств в регионе.

"Пакистан стал 22-й страной в мире, одобрившей вакцину "Спутник V". Вакцина зарегистрирована в Пакистане в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России", - говорится в сообщении РФПИ.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Сербии, Ливане и Мьянме.

"Пакистан является одной из стран с самым большим населением в мире, и включение вакцины "Спутник V" в национальный портфель препаратов против коронавируса - это важный шаг для обеспечения его диверсификации и защиты здоровья людей", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.