Новости

Старейшая жительница Европы перенесла COVID-19 перед своим 117-летием 01:59
В США резко вырос дефицит бюджета 01:54
В Канаде перенесен суд над пособником нацистов, причастным к убийству детдомовцев 01:30
Дебаты по импичменту Трампу в сенате могут продлиться до 36 часов 01:09
Глава разведки Ирана назвал условие получения Тегераном ядерного оружия 00:56
В ООН призвали 57 стран репатриировать своих граждан из сирийских лагерей 00:39
Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше, чем другим лидерам 00:34
"Бавария" и "Тигрес" сыграют в финале клубного чемпионата мира 00:05
В Ростове нейрохирурги извлекли авторучку из головы мужчины 08.02.2021
УЕФА перенес матч Лиги чемпионов "Боруссии" и "Манчестер Сити" в Венгрию 08.02.2021
Минобрнауки начало проверку ситуации с занижением зарплаты ученого 08.02.2021
"Северный поток-2" в водах Дании планируют достроить до конца апреля 08.02.2021
Дуров раскрыл секрет популярности Telegram 08.02.2021
Минпромторг предложил с апреля начать эксперимент по маркировке БАД 08.02.2021
СМИ: Матч ЛЧ "Атлетико" - "Челси" пройдет в Варшаве 08.02.2021
Курс рубля вырос благодаря нефти по 60 долларов за баррель 08.02.2021
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов 08.02.2021
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины 08.02.2021
В Мурманске выпало рекордное количество снега 08.02.2021
РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 08.02.2021
В Саратове задержали депутата областной думы Николая Бондаренко 08.02.2021
Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК 08.02.2021
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 08.02.2021
В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной 08.02.2021
Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% 08.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
09.02.2021 01:59
Рубрика: В мире

Старейшая жительница Европы перенесла COVID-19 перед своим 117-летием

Люсиль Рандон в день своего 116-летия, 11 февраля 2020 г. Фото: AFP/GERARD JULIEN Люсиль Рандон в день своего 116-летия, 11 февраля 2020 г. Фото: AFP/GERARD JULIEN
Люсиль Рандон в день своего 116-летия, 11 февраля 2020 г. Фото: AFP/GERARD JULIEN

Во Франции 116-летняя сестра Андрэ, в миру Люсиль Рандон, перенесла коронавирус и выздоровела. Об этом сообщила газета Var-Matin, уточнив, что COVID-19 был диагностирован у женщины в доме престарелых в Тулоне 16 января.

Фото: iStock
101-летняя жительница Татарстана вылечилась от COVID

По словам самой долгожительницы, она даже не понимала, что заразилась коронавирусом. Рандон переболела бессимптомно, а в период самоизоляции больше всего ее тяготило одиночество. По данным врачей, сейчас жизнь Люсиль Рандон вне опасности, пишет ТАСС. Представитель дома престарелых отметил, что женщина "не боялась болезни, но беспокоилась по поводу других постояльцев".

Люсиль Рандон родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она работала гувернанткой. В 41 она стала монахиней и устроилась на работу в больницу в городе Виши, где помогала сиротам и старикам. В 1979 году поступила на службу в монастырь, а в 2009 году оказалась в тулонском доме престарелых. Рандон является старейшей жительницей Франции и Европы, чей возраст документально подтвержден.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира