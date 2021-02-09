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09.02.2021 13:09
Рубрика: Общество

Студенты российских вузов рассказали, как возвращаются к очной учебе

Текст: Мария Набиркина
Новый учебный семестр в вузах начался очно: с 8 февраля студентам и преподавателям наконец-то разрешено вернуться в аудитории. Как теперь проходят занятия в вузах, учитывая все меры предосторожности?
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Так, в МГЮА им. Кутафина первый курс все пары проводит в здании вуза, а 2-5-й курсы учатся смешанно. Об этом пишет "Газета.ru". Как рассказал изданию первокурсник Иван, тем, кто болеет COVID-19 или недавно прошел вакцинацию, должны в скором времени обеспечить дистанционный формат.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Почему дистанционка не заменит очное обучение

Правда, в МГЮА есть и те, кому дистанционный формат нравился больше, но в вузе решили чередовать очные и дистанционные недели. Студентка первого курса Гуманитарно-педагогического института СевГУ Александра Мандрыкина рассказала Газете.ru, что первый день очной учебы прошел легко, но эмоционально - его долго ждали и студенты, и преподаватели. "На дистанционке жить удобно, но не так интересно. Все уже соскучились по преподавателям, аудиториям, живому общению, дискуссиям, пирожкам в столовой - всему, чего не хватало на удаленке", - сообщила студентка.

СевГУ сохраняет смешанный формат: потоковые лекции проходят онлайн, семинары - офлайн. Студенты сходятся во мнении, что это самое оптимальное решение. К очному обучению вернулся и Пензенский медицинский институт. Студентка Александра уточнила, что осваивать программу лечебного дела в онлайн-формате было сложно, однако учащиеся старались все успевать - некоторые проходили практику в больницах.

"Естественно, вернуться обратно - это лучшее, что могло произойти. Нам, будущим медикам, как никому нужно, потому что уточнять многие неясности в онлайне невозможно, время ограничено или у преподавателя проблемы со связью", - отмечает студентка.

А вот один из преподавателей Ставропольского государственного аграрного университета на условиях анонимности прокомментировал первый день очного обучения. По его словам, студенты будут долго вливаться в учебный процесс, поскольку их внимание сейчас сосредоточено больше не на учебе, а друг на друге.

"Проводить лекции пока сложно, но, возможно, это сказывается первый день после долгого отсутствия. Шум в аудитории, рассеянное внимание и так далее. Однако надеюсь, что в скором времени мы вернемся в прежнее русло и восстановим пробелы в знаниях после дистанционки", - разъяснил преподаватель вуза Газете.ru.

Между тем, многие студенты МГУ им. Ломоносова не рады возвращению к очному формату. Почему? Жалобы такие: студентов из регионов, в которых ситуация с коронавирусом намного лучше, чем в Москве, заставляют возвращаться в город. Ребята считают, что так их подвергают опасности: самолет, метро, аудитория - все это рассадники инфекции.

Общество Образование Пандемия коронавируса COVID-19

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