Судьям рекомендовали не обсуждать в соцсетях политику и судебные процессы

Судьям не запрещено регистрироваться в соцсетях, но они должны соблюдать особую осторожность в поведении в виртуальном пространстве. Такие установки люди в мантиях получили на большом совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, которое началось в Москве и будет проходить в течение нескольких дней в режиме видеоконференцсвязи.

Как вести себя в соцсетях, судьям рассказал заместитель председателя Верховного суда России, председатель дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков. По его словам, судьям не следует в соцсетях высказываться о незавершенных судебных делах и о политике. Также людям в мантиях нельзя давать в Сети юридических консультаций.

Сергей Рудаков отметил, что сейчас судьи часто регистрируются в соцсетях, общаются там с семьей и друзьями, высказываются о происходящих событиях.

"Судья должен учитывать, чтобы его действия не умаляли авторитет судебной власти и не подрывали доверия к правосудию... Запретить судьям пользоваться ими невозможно, да и не надо этого делать, но необходимо помнить, что профессиональной этики нужно придерживаться не только в рабочее, но и в нерабочее время", - заявил зампред Верховного суда России.

Он напомнил, что любая неосмотрительная запись, фото или видео могут нанести ущерб репутации. Тем более, что в Сети немало любителей перевернуть все с ног наголову, найти какой-то нехороший смысл даже в каких-то невинных с виду словах и утроить скандал.

"Следует рекомендовать, что судья в соцсетях не может комментировать незавершенный судебный процесс, давать юридические консультации и должен избегать политических оценок", - подчеркнул Сергей Рудаков.