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09.02.2021 22:55
Рубрика: В мире

Таджикистан может присоединиться к проекту "Путешествую без COVID-19"

Текст: Лидия Захарова

Специалисты Роспотребнадзора посетят Таджикистан для оценки эпидемиологической ситуации и подготовки доклада для рассмотрения на оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ. Такое решение было принято на 17-м заседании Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Таджикистан. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Таджикистанской стороне была продемонстрирована работа приложения "Путешествую без COVID-19" и предложено рассмотреть возможность присоединения к проекту для обеспечения въезда граждан Таджикистана в Россию.

Стороны также отметили важность развития сотрудничества в сфере миграции и условились продолжить контакты с целью оптимизации предоставления трудовым мигрантам из Таджикистана госуслуг, необходимых для въезда и работы в РФ.

Россия остается основным экономическим партнером Республики Таджикистан. За 11 месяцев 2020 года объем взаимного товарооборота составил 740,8 млн долларов США. В качестве наиболее перспективных направлений сотрудничества в сфере промышленности отмечены сельхозмашиностроение, автомобилестроение, энергомашиностроение и высокие технологии. Зампред правительства Алексей Оверчук заявил о готовности российской стороны расширить номенклатуру поставок современной высокопроизводительной сельхозтехники и оборудования с привлечением к проектам лизинговых программ и современных инструментов российских экспортных агентств.

"Российские IT-компании заинтересованы в налаживании контактов с таджикской стороной и готовы предложить передовые решения, прежде всего в области электронного правительства, умного и безопасного города, информационной безопасности, а также по обретающим все большую актуальность в условиях пандемии областям - цифровое дистанционное образование и телемедицина", - отметил Алексей Оверчук.

В качестве важной составляющей комплекса двусторонних отношений стороны обозначили гуманитарное сотрудничество России и Таджикистана. В настоящее время в российских вузах обучается более 29 тысяч граждан Таджикистана, из них около 15 тысяч - за счёт средств федерального бюджета и 14 тысяч - по договорам об образовании за счёт средств физических и юридических лиц. С 2017 года успешно реализуется проект по обеспечению работы российских преподавателей в школах республики.

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"Проведена значительная работа по реализации договорённостей президентов России и Таджикистана о строительстве в Республике Таджикистан школ с обучением на русском языке. На данном этапе важно закрепить условия их функционирования соответствующим межправительственным соглашением, в том числе в части осуществления образовательной деятельности в них на основе российских образовательных стандартов, что обеспечит возможность гражданам Таджикистана получать образование в соответствии с лучшими российскими образовательными практиками", - заявил Алексей Оверчук.

Значительный потенциал развития двусторонних отношений отмечен и в области культуры. На 2021 год в сфере культурно-гуманитарного взаимодействия запланирован ряд приоритетных и очень важных проектов. Среди них - Дни культуры России и Неделя российского кино в Таджикистане. Кроме того, планируется совместное участие творческих коллективов наших стран в межгосударственной программе "Душанбе - культурная столица Содружества" и международных мероприятиях, посвящённых 30-летию СНГ, сообщил вице-премьер.

В качестве перспективных направлений межрегионального сотрудничества названы такие сферы, как энергетика, развитие агропромышленного комплекса и гуманитарного сотрудничества. Отмечен потенциал для развития туристической отрасли. Эффективным инструментом для дальнейшего расширения взаимодействия на уровне регионов стала проводимая на ежегодной основе конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана.

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