Telegram-канал Трампа-младшего набрал более 1 миллиона подписчиков

На Telegram-канал сына 45-го президента США Дональда Трампа-младшего подписались более 1 миллиона пользователей.

Резкий скачок в притоке новых подписчиков на канал Трампа-младшего произошел после скандала, когда руководство социальной сети Twitter приняло решение о блокировке официальной странички его отца. Напомним, что в тот момент Дональд Трамп еще являлся действующим президентом США. Помимо того, что публикуемые главой государства сообщения подвергались цензуре со стороны соцсети, особенно после состоявшихся в ноябре выборов, Twitter также начал массово блокировать и сторонников Трампа.

Интерес к Telegram, как к мессенджеру, в США заметно вырос после того, как корпорации Google и Apple заблокировали и удалили из своих магазинов приложение Parler. Эта социальная сеть набрала в свое время большую популярность среди республиканцев и консерваторов в США. После ее блокировки пользователи стали массово мигрировать в Telegram.

Дональд Трамп-младший теперь войдет в историю как первый американский политический деятель, взявший отметку в 1 миллион пользователей в "телеге". На своем канале Трамп-младший практически каждый день выкладывает несколько сообщений, как правило видеороликов, на злободневные политические темы. В том числе, в поддержку своего отца и с критикой в адрес новой администрации Белого дома. Например, один из наиболее популярных роликов на прошлой неделе, набравший более 900 тысяч просмотров, стал своеобразным обращением к Джо Байдену, чьи сотрудники "потеряли 20 миллионов доз вакцины от коронавируса".

"Честно говоря, Джо Байден не может вспомнить, где он находится большую часть времени. Как, черт возьми, он узнает, куда ушли 20 миллионов доз вакцины?", - задается вопросом Трамп-младший, в целом повторяя "яркий" стиль общения своего родителя с его политическими соперниками.