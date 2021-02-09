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09.02.2021 09:24
Рубрика: Культура

TikTok запускает новую программу для начинающих музыкантов

Текст: Сусанна Альперина

TikTok все больше интегрируется в наши дни, как завоеватель, отбирая аудиторию различных поколений у других Интернет-приложений. Сегодня эта социальная видеосеть объявила о том - и в "РГ" эта информация появляется первой, - что запускает программу "Музыкальный четверг" с ведущей - популярным диджеем Кариной Истоминой. До 4 марта каждый четверг в прямом эфире известные артисты будут рассказывать о своем пути к славе и делиться собственным опытом с широкой аудиторией TikTok.

Фото: AP Photo/Kiichiro Sato
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11 февраля в 20:00 в TikTok выступит лидер группы "Мумий Тролль" - Илья Лагутенко. 18 февраля в 18:00 в прямом эфире Александра Капустина @kapkatapka расскажет о собственном опыте развития в TikTok и о том, как платформа помогает музыканту в продвижении творчества. В этом году Саша перешагнула отметку в 1 миллион подписчиков в TikTok - голос певицы узнают многие пользователи платформы, а ее видеоролики часто попадают в ленту рекомендаций. 25 февраля в 18:00 тандем GONE.Fludd и CAKEBOY. История становления GONE.Fludd и начало его совместной работы с саунд-продюсером CAKEBOY будет интересна многим начинающим артистам - ведь ему удалось закрепить за собой звание одного из главных фрешменов. В прямом эфире музыканты расскажут об эволюции их творчества, начиная с трека "Мамбл", ворвавшегося в чарты в 2018 году до нового альбома LIL CHILL, который совсем скоро выйдет в свет. 4 марта в прямой эфир выйдет Алина Олешева @oleshev - барабанщица рок-группы "Кис-кис". Алина - одна из самых ярких барабанщиц на современной российской рок-сцене.

По мнению тех, кто стоит за проектом, эта программа "дает музыкантам множество возможностей быть услышанными и найти свою аудиторию. Сегодня в TikTok зажигаются новые звезды, а хиты с платформы поднимаются на первые строчки музыкальных чартов".

"TikTok дает возможность молодым музыкантам заявить о себе и получить признание широкой аудитории, и мы хотим оказать поддержку начинающим талантливым артистам и помочь им разобраться в тонкостях подачи музыкального контента на платформе. "Музыкальный четверг" призван вдохновить и направить новичков в музыкальной индустрии, чтобы они смогли в полной мере раскрыть свой потенциал", - комментирует Юлия Крупцова, руководитель музыкального направления в TikTok.

Культура Музыка

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