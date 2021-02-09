У 3,4% строящихся домов высок риск стать проблемными

Около 3,4% строящихся домов могут стать проблемными. Об этом сообщил Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Фонд, в задачи которого входит не только решение проблем обманутых дольщиков, но и предотвращение их появления, постоянно ведет мониторинг строящихся домов.

"На данный момент специалистами Фонда обнаружено 285 объектов общей жилой площадью 2,3 млн кв. метров, по которым высок риск появления обманутых дольщиков. Они составляют 3,4% от общего количества объектов, находящихся в процессе строительства", - сообщил гендиректор фонда Константин Тимофеев. Информация о "подозрительных" стройках сразу направляется в регионы для установления за ними особого оперативного контроля.

Критериев включения домов в список потенциально проблемных несколько. Это, в частности, отставание от примерного графика строительства, рассмотрение в отношении застройщика дело о банкротстве. Также в зону риска попадает застройщик, если судом рассматривается дело, которое может повлиять на возможность завершения строительства (например, признание недействительным выданного разрешения на строительство, расторжение договора аренды земельного участка и др.).

"Яркими примерами подобных нарушений являются такие застройщики, как "Нарымский Квартал "СтройМастер" (Новосибирская область), "Строительная компания "Зодчий" (Красноярский край)", - сообщает фонд.