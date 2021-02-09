У Елизаветы II родился девятый по счету правнук

Пополнение произошло в царствующем британском доме Винздоров: принцесса Эжени, внучка Елизаветы II, родила мальчика, передает РИА Новости. Это девятый по счету правнук королевы.

"Ее Королевское Высочество принцесса Эжени сегодня, 9 февраля 2021 года, в 8​​​.55 благополучно родила сына в больнице Portland Hospital", - говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

Сообщается, что сама королева, а также ее супруг, герцог Эдинбургский, были о случившемся проинформированы и "очень рады новостям".

Принцесса Эжени - дочь герцога Йоркского, среднего сына королевы. Она замужем за Джеком Бруксбэнком, предпринимателем. Отмечается также, что в королевской семье вскоре снова ожидается пополнение - ребенка ждет еще одна внучка Елизаветы II, дочь принцессы Анны Зара Тиндалл.