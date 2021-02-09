Матчи второго и заключительного круга группового этапа мужской Лиги чемпионов начались во вторник в четырех городах Европы, в том числе и в столице Татарстана Казани. У двух наших команд в календаре не по три игры, а всего лишь по две из-за ковидных проблем соперников. Это касается ВК "Зенит-Казань" и новосибирского "Локомотива".

Команда наставника олимпийских чемпионов Лондона-2012 Владимира Алекно "Зенит-Казань" возьмет домашний старт во втором круге группы "С" только сегодня. Причем у нынешних подопечных Алекно, уже объявившего, что этот сезон станет для него последним в клубе, шансы на выход в плей-офф великолепные. Так как польский "Ястшембски" фактически из-за карантина вообще снялся с участия в турнире, то этой команде во всех шести несыгранных встречах засчитаны технические поражения.

Во вторник на татарстанской арене "Санкт-Петербург" немецкий"Берлин" взял верх над словенской "Любляной" - 3:0. Положение в тройке клубов стало таким: "Зенит-Казань" - 4 победы - 0 поражений, "Берлин" - 4-1, "Любляна" - 2-3, "Ястшембски" - 0-6. Напомним, что в четвертьфинал выйдут победители всех пяти групп плюс еще три клуба со вторых мест (по дополнительным показателям).

Действующий чемпион страны "Локомотив" (Новосибирск) тоже потерял соперника. Причина стандартная для нашего времени - ковидные проблемы. Не вышел на старт второго круга немецкий "Фридрихсхафен". Однако шансы "Локо" на продолжение борьбы за трофей от этого не увеличились. "Железнодорожники" вчера без вариантов уступили в Германии маститому итальянскому клубу "Тренто" - 0:3 (19:25, 20:25, 15:25). Осталось провести игру со слабеньким чешским "Карловарско", но даже победа в этой встрече вряд ли позволит сибирякам пробиться в четвертьфинал соревнований.

Обладатель "бронзы" Суперлиги-2019/20 кемеровский "Кузбасс" находится в итальянском городе Модена. Матч с хозяевами площадки завершился во вторник поздно вечером по московскому времени и уже после подписания этого номера "РГ". Шансы кемеровчан пройти дальше объективно невелики.

В целом картина выступлений наших клубов в Лиге чемпионов безрадостная. На прошлой неделе завершился второй круг турнира женских команд. И ни один из представителей России не смог выполнить задачу-минимум. Сошли с дистанции московское "Динамо", казанское "Динамо-Ак Барс" и "Локомотив" (Калининградская область).

Где будем смотреть

10 февраля, среда, "Матч! Страна"

15.55 "Зенит-Казань" - "Берлин" (Германия). Группа "С". Прямая трансляция.