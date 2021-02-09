Удалите это. Популярное приложение для Android оказалось опасным

Более 10 миллионов смартфонов оказались заражены вредоносным программным обеспечением, которое демонстрировало в браузере назойливую рекламу. На всех из них до этого было установлено популярное приложение Barcode Scanner.

Вредоносные функции были добавлены в безобидную программу в свежем обновлении. До этого Barcode Scanner в течение нескольких лет работал по назначению, сканируя штрихкоды. Как пишет Malwarebytes, опасный апдейт был выпущен в начале декабря 2020 года.

В настоящее время приложение уже удалено из Google Play, однако осталось храниться в памяти миллионов смартфонов. Пользователям, которые когда-то установили Barcode Scanner и не могут понять, откуда в браузере появилась навязчивая реклама, рекомендуется удалить его.

Эксперты отмечают, что разработчикам программы удалось обмануть систему безопасности каталога Google Play, выпустив очевидно вредоносное обновление.