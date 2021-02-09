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Удалите это. Популярное приложение для Android оказалось опасным

Текст:   Антон Благовещенский
09.02.2021,  
19:17
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Более 10 миллионов смартфонов оказались заражены вредоносным программным обеспечением, которое демонстрировало в браузере назойливую рекламу. На всех из них до этого было установлено популярное приложение Barcode Scanner.

Вредоносные функции были добавлены в безобидную программу в свежем обновлении. До этого Barcode Scanner в течение нескольких лет работал по назначению, сканируя штрихкоды. Как пишет Malwarebytes, опасный апдейт был выпущен в начале декабря 2020 года.

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В настоящее время приложение уже удалено из Google Play, однако осталось храниться в памяти миллионов смартфонов. Пользователям, которые когда-то установили Barcode Scanner и не могут понять, откуда в браузере появилась навязчивая реклама, рекомендуется удалить его.

Эксперты отмечают, что разработчикам программы удалось обмануть систему безопасности каталога Google Play, выпустив очевидно вредоносное обновление.

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