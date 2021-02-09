Умер сценарист фильмов Бунюэля, Годара и Формана Жан-Клод Каррьер

Французский сценарист, писатель, режиссер и актер Жан-Клод Каррьер, прославленный работой с, в частности, Луисом Бунюэлем и Милошем Форманом, скончался 8 февраля в Париже на 90-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

Как уточнили родные артиста, причина смерти драматурга - "естественная".

Жан-Клод Каррьер родился в 1931 году в семье винодела. Окончив институт в Лионе, получил степень магистра. Первый роман опубликовал в 1957-м. В кино - с начала 60-х, в 29 лет получил первый "Оскар".

Jean-Claude Carrière was one of the greatest screenwriters of all time. His body of work is astounding. The trusted collaborator of some of the best directors in the world - Milos Forman, Bunuel, Schlöndorff, Wadja, Kaufman, Babenco, Glazer, Malle... https://t.co/bTT46hFfsB pic.twitter.com/UNNEoi16L7 — Larry Karaszewski (@Karaszewski) February 9, 2021

На протяжении двух десятков лет был постоянным соратником Бунюэля ("Дневник горничной", "Этот смутный объект желаний", "Дневная красавица", "Скромное обаяние буржуазии"). Работал с Форманом ("Вальмон", "Призраки Гойи"), Шлёндорфом (в том числе на "Жестяном барабане"), Вайдой, Годаром, Малем, Феррери, Хесусом Франко, Кауфманом ("Невыносимая легкость бытия"), другими.

Снял ряд короткометражек как режиссер, в четырех десятках фильмов и сериалов появляется как актер.

RIp Jean-Claude Carrière. Amazing writer, his role in the history of cinema has still to be fully acknowledged. Last year @berlinale we had the privilege to premiere LE SEL DES LARMES by Philippe Garrel among his last contributions. A little gem pic.twitter.com/L5RlFCAJ2w — Carlo Chatrian (@CarloChatrian) February 9, 2021

Помимо двух "Оскаров" (в 1963-м за лучший короткометражный фильм, в 2015-м - почетный, плюс три номинации) - лауреат ряда иных наград: Гран-при Каннского МКФ, премии Гильдии сценаристов США, премии "Сезар", BAFTA - дважды, так далее.

Плюс - победа на Каталонском МКФ в 1990-м в номинации "Лучший сценарий" за адаптацию "Трудно быть богом" Стругацких в постановке Петера Фляйшмана с Александром Филиппенко в роли дона Рэбы, Глузским - в роли Гука и Вернером Херцогом в роли торговца веревками Миты. Румату Эсторского там сыграл польский актер Эдвард Жентара ("Ведьмак" 2002-го, "Диверсант. Конец войны").