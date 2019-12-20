Первая экранизация "Ведьмака" Сапковского: что из этого вышло

Перед просмотром не будет лишним вспомнить, что это не первая попытка адаптировать культовый цикл романов Анджея Сапковского под малые экраны. Соотечественники писателя сделали это ещё в начале нулевых годов.

Сравнений в любом случае не избежать, и, что бы ни вышло у американского современного медиагиганта, хорош ли окажется новый "Ведьмак", плох ли, загодя можно утверждать, что эти два проекта - полные противоположности (разве что результат может стать одинаково разочаровывающим, но не будем забегать вперёд). Новое телешоу продвигают всеми возможными способами, явно стараясь и максимально широкую аудиторию захватить, и в модные тренды попасть. На польском телевидении на заре XXI века ни о том, ни о другом не помышляли. И делали как хотели и как умели. Что само по себе замечательно, конечно. Беда в том, что умели они плохонько.

Главная и самая очевидная проблема старого "Ведьмака", вышедшего в виде 13 серий в 2002 году (его годом ранее предваряла совсем уж невразумительная полнометражка, нарезанная из мелких кусков сериала), - его вопиющая бедность, если не сказать - нищенство. Хотя на самом деле не так уж и мал был его бюджет - он, например, сопоставим с суммой, потраченной на знаменитую экранизацию "Огнём и мечом" в 1999-м. Заметно меньше, но сопоставим.

А вот качество продукта несопоставимо и близко.

Тут, конечно, можно сказать, что авторам адаптации исторического романа, в отличие от создателей фэнтезийного фильма, не нужно ломать голову над визуализацией всяких драконов, монстров и всякой прочей волшебной ерунды. Но, во-первых, внешнее убожество польского "Ведьмака" проявляется не только в спецэффектах, на которые без кровавых слёз не взглянешь, но и во всём остальном. Ей-богу, иные ролевики в состоянии сварганить себе костюмы поприличнее, а уж рядом со скромным фанатским фильмом, недавно снятым на фанатские же деньги, сериал 2002 года и ставить не хочется.

Что же касается, с позволения сказать, графики, то про неё всерьёз говорить попросту невозможно. Нет, правда, взгляните только на это недоразумение:

Не лучшим образом дела обстоят и с чудищами, которым суждено погибнуть от меча Геральта из Ривии. Их вообще толком не видно (оно и к лучшему, пожалуй), не считая дёргающихся в кадре уморительных резиновых шлангов, подразумевающих щупальца. Неудивительно, что, располагая такими скудными ресурсами, режиссёр Марек Бродский и продюсер-сценарист Михал Щербиц держат ведьмака подальше от всяких тварей, хотя именно схватки со всякой богомерзкой живностью являются одним из главных экшн-аттракционов саги.

Ну да пёс с ними, со спецэффектами, не в них же счастье, в конце концов. И даже не в приличных костюмах (хотя тут уже найдутся несогласные). Может быть, польский "Ведьмак" берёт другим - внятным сценарием, к примеру, проработанными сюжетными линиями, уважением к первоисточнику, наконец? Как бы не так!

Детище Бродского и Щербица фонтанирует необъяснимой отсебятиной, которая в лучшем случае бессмысленна, в худшем - искажает изначальный замысел Сапковского и всё путает.

Неуместный "креатив" начинается с первых же серий, где зрительскому вниманию предлагаются высосанные неизвестно из какого места подробности Геральтова детства. Когда же сценарий всё-таки приближается к сюжетному руслу книжного цикла, повествование превращается в сумбурную кашу, где иногда уродливыми комками проглядывают рассказы из первых двух сборников.

Дело ведь не в том, что "не по книге", это вообще пустяковая придирка. Вон "Игра престолов" после пары первых сезонов тоже стала "не по книге" - и ничего, обходилось без жалоб почти до самого конца. Просто выдумки сценариста все как-то не в кассу. То он целую школу женщин-ведьмачек выдумает, чтобы те интимными прелестями перед камерой потрясли (ох, уж это телевидение нулевых), то ведьмаков-мужчин сделает какими-то пещерными оборванцами (видимо, на декорации поприличнее, денег уже не хватило), то в какую-то тоталитарную секту их превратит.

Тем временем то, что смутно копошится на фоне, лишь отдалённо напоминает многообразный, неоднозначный и отнюдь не плоский мир Сапковского, полный этических дилемм и моральных парадоксов.

Тут он сведён до примитивного полигона с "хорошими" и "плохими", воюющими друг с другом просто потому, что по амплуа так положено, пока Геральт хаотично мечется среди них по обрывкам своей неряшливо изложенной биографии.

Но неужто всё настолько беспросветно, неужели нет оправдания существованию такой бестолковой, откровенно халтурной поделки? Вы можете удивиться, но - есть. И это - актёрский состав. Точнее - его часть. Зато часть принципиально важная.

В первую очередь - Михал Жебровский, звезда фильмов Полански и Гоффмана (включая главную роль в уже упоминавшейся экранизации эпоса Сенкевича). Из Михала вышел отменный ведьмак - брутальный, суровый и потрёпанный жизнью, словом, такой, какого из Генри Кавилла никакими заварухами не вылепишь. Образ, созданный Жербовским, неслучайно ведь повлиял на внешность протагониста в хитовой серии компьютерных игр. И теперь очень многие видят Геральта именно таким.

Ещё один безусловный успех - стопроцентная звезда польского кино Збигнев Замаховский (к Полански и Гоффману добавьте Кесьлёвского), играющий Лютика и при этом прекрасно поющий (саундтреку, кстати, тоже можно поставить маленький плюсик). Есть ещё несколько обращающих на себя внимание ролей, но на этом, пожалуй, достоинства исчерпываются. Для тринадцатисерийного фэнтезийного сериала - катастрофически мало.

Писатель своей лютой ненависти к "Ведьмаку-2002" не скрывает. Высказался пан Сапковский кратко, но вполне доходчиво: не могу, мол, многого сказать, потому что в пост честному католику ругаться негоже.

Тем сильнее контраст с его нынешними восторгами по поводу новейшей интерпретации саги, где, между прочим, отступлений от книжного сюжета - об этом всех предупредили заранее - тоже будет хватать. Впрочем, свободная трактовка действительно не была главным из пороков польского телефильма. И хотелось бы верить, что у американского главным из пороков будет именно она. Верить ведь не запретишь.

Текст на сайте Года литературы.