Ушла из жизни солистка культовой группы 60-х Supremes Мэри Уилсон

Американской певице и актрисе было 76 лет. О ее смерти написал журнал Variety со ссылкой на официальное сообщение Берри Горди, основателя рекорд-лейбла Motown Record, - фирмы, выпускавшей альбомы и синглы Supremes.

В 60-е годы Supremes соседствовали в хит-парадах с The Beatles (они и свой альбом 1964 года назвали, позаимствовав название у битлов - Meet the Supremes), Клиффом Ричардом и The Beach Boys, а двенадцать их синглов стали №1 в мировых хит-парадах. Среди самых успешных хитов этого темнокожего герлз-бэнда, специализировавшегося на соуле и танцевальной поп-музыке: You Keep Me Hangin`On, Baby Love, Floy Joy, Stop in the Name of Love, Where Did Our Love Go…

Было на их счету и несколько "золотых альбомов".

Именно из Supremes вышла певица Дайана Росс, ставшая одной из главных звезд диско-музыки 70-х. А Мэри Уилсон всю жизнь старалась с ней соревноваться. В 1976 году она ушла из Supremes, а третья певица - Флоренс Баллард скоропостижно скончалась в 32 года. И звездное трио прекратило существование.

Потом у Дайаны Росс все складывалось очень успешно и, по сей день, она считается иконой музыки диско. А еще у нее есть премия Grammy (за песни), "Золотой глобус" (за съемки в кино), четверо детей и статус одной из самых независимых женщин Америки, борющейся за права разных меньшинств. И ее не раз отмечали за красоту, печатали на обложках журналов… 26 марта Дайане Росс должно исполниться 77 лет, и она совсем не бедствует, по-прежнему востребована у фанатов и журналистов.

А у Мэри Уилсон все шло не так уж гладко. Да, она выпустила несколько сольных альбомов, но вряд ли кто вспомнит сейчас эти песни. Да, снималась в кино, но громких ролей, пожалуй, не было…

Зато Уилсон не отчаивалась, продолжала трудиться - написала автобиографическую книгу Supreme Glamour, а в 2019 году снялась в сезоне мирового шоу "Танцы со звездами", в американской версии. И, наверняка, успела бы еще немало…