В акции "Русское слово" приняли участие школьники из 90 школ Словаки

В Союзе русских в Словакии подвели итоги ежегодного конкурса "Русское слово", сообщает сайт Россотрудничества. Акция объединила около 90 школ и 250 человек, изучающих русский язык как иностранный.

Вместе с ними соревнуются и школьники, для которых русский язык является родным. В этом году тема конкурса - "Дружная семья!". Организаторы хотели привлечь внимание детей и подростков к традициям и истории своих семей, нравственным ориентирам, которые укрепляют связь поколений.

Участникам нужно было прочитать вслух произведение российских авторов, а также исполнить песню на стихи российских поэтов, как сольно, так и в составе хора.

По данным сайта Россотрудничества, в Словакии четверть населения владеет русским языком. Поэтому "Русское слово" и впредь будет способствовать повышению интереса к русскому во всех уголках Словакии и прежде всего среди молодежи, считают организаторы.