В Азербайджане исследуют комбинацию "Спутника V" и вакцины AstraZeneca

Клинические исследования комбинации одного из компонентов вакцины "Спутник V" и вакцины, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca (AZ), начнутся в феврале 2021 года, - сообщили сегодня в РФПИ. Разрешение на проведение такого исследования первым в мире выдал Азербайджан.

Исследования позволят оценить иммуногенность и безопасность комбинированного использования вакцин. Исследователи полагают, что комбинированное применение препаратов, созданных на основе человеческого аденовируса и аденовируса шимпанзе, повысит эффективность вакцинации и, кроме того, позволит защищаться от мутировавшего коронавируса. Напомним, по данным AZ, исследования проведенные в ЮАР, показали невысокую эффективность оксфордской вакцины против обнаруженного осенью прошлого года мутировавшего штамма, который распространился в Англии, а затем во многих странах, включая и ЮАР.

Разрешение на проведение клинических исследований комбинированного применения двух препаратов выдано Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики 8 февраля. Сами исследования начнутся до конца месяца, уточнили в РФПИ. Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев. Помимо Азербайджана, как ранее сообщали в РФПИ, исследование пройдет в ОАЭ.

"Р-Фарм" не первый год активно работает в Азербайджанской Республике, в 2019 году мы открыли здесь современное производство, а в 2020 зарегистрировали два препарата из нашего антиковидного портфеля. Данное пилотное исследование очень важно для развития нового подхода в профилактике COVID-19 и позволит ведущим научным и клиническим центрам Азербайджана внести важный вклад в данное направление", - отметил глава "Р-Фарм" Алексей Репик.