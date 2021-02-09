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09.02.2021 16:15
Рубрика: В мире

В Азербайджане исследуют комбинацию "Спутника V" и вакцины AstraZeneca

Текст: Ирина Невинная

Клинические исследования комбинации одного из компонентов вакцины "Спутник V" и вакцины, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca (AZ), начнутся в феврале 2021 года, - сообщили сегодня в РФПИ. Разрешение на проведение такого исследования первым в мире выдал Азербайджан.

Фото: EPA-EFE/SHAHZAIB AKBER
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Исследования позволят оценить иммуногенность и безопасность комбинированного использования вакцин. Исследователи полагают, что комбинированное применение препаратов, созданных на основе человеческого аденовируса и аденовируса шимпанзе, повысит эффективность вакцинации и, кроме того, позволит защищаться от мутировавшего коронавируса. Напомним, по данным AZ, исследования проведенные в ЮАР, показали невысокую эффективность оксфордской вакцины против обнаруженного осенью прошлого года мутировавшего штамма, который распространился в Англии, а затем во многих странах, включая и ЮАР.

Разрешение на проведение клинических исследований комбинированного применения двух препаратов выдано Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики 8 февраля. Сами исследования начнутся до конца месяца, уточнили в РФПИ. Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев. Помимо Азербайджана, как ранее сообщали в РФПИ, исследование пройдет в ОАЭ.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Р-Фарм" не первый год активно работает в Азербайджанской Республике, в 2019 году мы открыли здесь современное производство, а в 2020 зарегистрировали два препарата из нашего антиковидного портфеля. Данное пилотное исследование очень важно для развития нового подхода в профилактике COVID-19 и позволит ведущим научным и клиническим центрам Азербайджана внести важный вклад в данное направление", - отметил глава "Р-Фарм" Алексей Репик.

В мире экс-СССР Азербайджан Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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