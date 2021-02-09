Новости

Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом 20:40
Куба готовится к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса 20:32
Сербский министр: Российская вакцина сегодня дороже золота 20:31
Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру 20:27
В Иране заявили об эффективности "Спутника V" 20:25
Матч Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "МЮ" пройдет в Турине 20:16
Депутат от КПРФ предложил учитывать ипотеку при признании семьи малоимущей 20:04
Telegram-канал Трампа-младшего набрал более 1 миллиона подписчиков 19:57
Болгарская соцпартия призвала к запрету шествия националистов 19:31
"Ход королевы" может получить второй сезон 19:17
В московском метро под поездом погиб человек 19:07
Российские ученые планируют пополнить таблицу Менделеева тремя элементами 19:06
Отток капитала из РФ сократился до 8 млрд долларов в январе 19:02
Худрука МХАТа Эдуарда Боякова выписали после операции 18:53
У 3,4% строящихся домов высок риск стать проблемными 18:38
В Москве грузовик снес пешеходов 18:37
Вышел новый трейлер фэнтези Disney "Райя и последний дракон" 18:30
Программа "Стимул" позволила построить 8,1 млн кв. м жилья 18:26
Валуев прокомментировал запрет биатлонистам из РФ публиковать фото с флагом 18:21
Более 14 тысяч жителей юго-запада Москвы получат новое жилье 18:07
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Монголии 18:03
Онлайн-трансляция вывода арабской станции на орбиту Марса 18:02
Венгрия начинает прививочную кампанию "Спутником V" 18:00
Патрушев обсудил с главой парламента Ирана ситуацию вокруг СВПД 17:54
В московском метро встали поезда из-за человека на путях 17:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 19:37
Рубрика: В мире

Кого защитит трудовая юстиция

Текст: Иван Карташов ("Российская газета", Бразилия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Трудовое законодательство в Бразилии считается одним из самых жестких в мире. Споры между работодателем и сотрудниками рассматриваются специальными судами. В местном трудовом кодексе содержатся "уважительные причины", в соответствии с которыми компания имеет право уволить сотрудника без каких-либо компенсаций.

"С приходом соцсетей жизнь бразильцев стала более публичной. В новых условиях высказывание своего мнения имеет куда более широкий охват, чем это было раньше, - рассказал "РГ" практикующий юрист и преподаватель права Леонардо Фонсека. - Публикация комментариев, разжигающих ненависть по каким бы то ни было мотивам, будь то политические, религиозные или этнические, подпадает под указанные в законе уважительные причины".

МЧС появилось в TikTok и других молодежных соцсетях

"Около двух лет назад в южном бразильском штате Санта-Катарина имел место случай, когда сотрудник одной из местных компаний опубликовал в социальной сети оскорбительный комментарий в адрес своих коллег. Компания уволила его по "уважительной причине", так как его действия были направлены против чести и достоинства ее сотрудников. Судья признал действия работодателя обоснованными", - привел пример юрист.

Тем более что в уставах крупных компаний также прописывается, за какие проступки сотрудника могут уволить. Разжигание ненависти в социальных сетях, как и раскрытие внутренних секретов, обычно относится к таковым. Увольнением могут закончиться случаи, получившие широкий резонанс в социальных сетях и СМИ, а также способные нанести серьезный имиджевый урон работодателю. Однако столь жесткие меры применяются все же не так часто. Еще один способ наказания - это отстранение сотрудника от работы на определенный срок с лишением заработной платы.

Неудачный комментарий в соцсетях вряд ли станет причиной для увольнения госслужащего 

Несколько иначе обстоят дела у госслужащих, в особенности тех, кто попал на государственную службу по конкурсу. В Бразилии это самые защищенные с точки зрения трудового законодательства люди. Уволить их практически невозможно. Их проступки рассматриваются в дисциплинарных комиссиях, которые могут вынести им предупреждение или даже отстранить от работы на некоторое время. Но неудачный комментарий в социальных сетях вряд ли станет причиной для увольнения госслужащего.

В мире Южная Америка Бразилия

Главное сегодня

Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий
"Газпром" подтвердил сроки достройки "Северного потока-2" в водах Дании
РФ впервые за 30 лет не примет участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам
Собянин: В Москве за три года будет построено около сотни школ и детсадов
МИД РФ: Украина отказывается от "Спутника V" в угоду Западу
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира