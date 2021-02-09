Трудовое законодательство в Бразилии считается одним из самых жестких в мире. Споры между работодателем и сотрудниками рассматриваются специальными судами. В местном трудовом кодексе содержатся "уважительные причины", в соответствии с которыми компания имеет право уволить сотрудника без каких-либо компенсаций.

"С приходом соцсетей жизнь бразильцев стала более публичной. В новых условиях высказывание своего мнения имеет куда более широкий охват, чем это было раньше, - рассказал "РГ" практикующий юрист и преподаватель права Леонардо Фонсека. - Публикация комментариев, разжигающих ненависть по каким бы то ни было мотивам, будь то политические, религиозные или этнические, подпадает под указанные в законе уважительные причины".

"Около двух лет назад в южном бразильском штате Санта-Катарина имел место случай, когда сотрудник одной из местных компаний опубликовал в социальной сети оскорбительный комментарий в адрес своих коллег. Компания уволила его по "уважительной причине", так как его действия были направлены против чести и достоинства ее сотрудников. Судья признал действия работодателя обоснованными", - привел пример юрист.

Тем более что в уставах крупных компаний также прописывается, за какие проступки сотрудника могут уволить. Разжигание ненависти в социальных сетях, как и раскрытие внутренних секретов, обычно относится к таковым. Увольнением могут закончиться случаи, получившие широкий резонанс в социальных сетях и СМИ, а также способные нанести серьезный имиджевый урон работодателю. Однако столь жесткие меры применяются все же не так часто. Еще один способ наказания - это отстранение сотрудника от работы на определенный срок с лишением заработной платы.

Неудачный комментарий в соцсетях вряд ли станет причиной для увольнения госслужащего

Несколько иначе обстоят дела у госслужащих, в особенности тех, кто попал на государственную службу по конкурсу. В Бразилии это самые защищенные с точки зрения трудового законодательства люди. Уволить их практически невозможно. Их проступки рассматриваются в дисциплинарных комиссиях, которые могут вынести им предупреждение или даже отстранить от работы на некоторое время. Но неудачный комментарий в социальных сетях вряд ли станет причиной для увольнения госслужащего.