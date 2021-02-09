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09.02.2021 12:50
Рубрика: В мире

В Германии призвали к обеспечению равноправного диалога с Россией

Текст: Александр Саможнев

Ужесточать санкции в отношении России представляется нецелесообразным. Это не пойдет на пользу развитию российского общества и улучшению отношений с Москвой. Прежде всего, необходимо обеспечить равноправный диалог между сторонами, заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk председатель Германо-российского форума, деятель СДПГ и многолетний экс-премьер земли Бранденбург Маттиас Платцек.

Фото: Sebastian Gollnow/dpa via AP
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По мнению Платцека, в Германии политику в отношении России определяют с точки зрения текущего дня. "Мы должны, в конце концов, всегда стараться оставаться трезвыми даже в такие волнительные времена", - отметил он. Не следует также забывать, что Россия - самая большая страна в мире и вторая по величине ядерная держава. "Именно поэтому нам необходимо обсудить, как на самом деле мы хотим иметь дело с этой страной, и как будем строить отношения в долгосрочной перспективе", - считает Платцек.

При формировании политической повестки дня с Россией необходимо думать о временных горизонтах, исчисляемых 10, 20 или 30 годами, полагает общественный деятель. Добиться успеха можно лишь путем равноправного диалога, как это делает в течение 25 лет Германо-российский форум. Тогда и можно ожидать перемен в гражданском обществе.

Санкции последних шести лет ничего не улучшили, а почти все усугубили, указал Платцек. "Поэтому мы должны себя трезво спросить, правильный ли это путь? Приведет ли он нас к лучшим двусторонним отношениям. Сейчас нам нужно очень тщательно обсудить такие вопросы", - заключил председатель Германо-российского форума.

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Между тем гражданская общественно-церковная инициатива "Переосмысление безопасности", которая объединяет 28 немецких и две европейские организации, выступает за развитие нового партнерства с Россией в области экономики и безопасности до 2030 года. "Если Европа хочет формировать мир вместе с Китаем и США, то для этого нужно партнерство с Россией", - призывают активисты. При этом отмечается, что Европа стоит перед выбором: милитаризация или проведение цивилизованной политики безопасности. Страны-члены НАТО и так расходует на военные нужды примерно в 15 раз больше, чем Россия, а закупки вооружений продолжаются. Население Германии с тревогой наблюдает за развитием событий, информируют представители движения.

В мире Европа Германия Россия и Евросоюз

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