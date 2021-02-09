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09.02.2021 19:42
Рубрика: В мире

Выложил фото ужина - можно спать спокойно

Текст: Александр Ленин ( "Российская газета", Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
В Японии поведение граждан в социальных сетях строго не регламентировано.
Отдельных правил поведения в Facebook или Twitter для японцев нет, но этические кодексы компаний принято распространять и на соцсети. Фото: Gettyimages

Работодателям из Страны восходящего солнца будет сложно распрощаться с нерадивым сотрудником за публикацию провокационного характера в Facebook или Twitter. Скорее всего попытка уволить работника за подобные действия приведет к изнурительному судебному разбирательству и внушительным расходам на оплату юридических услуг.

Фото: EPA/SANJEEV GUPTA
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Вместе с тем в госведомствах и крупных компаниях обычно существуют кодексы, в которых прописаны этические нормы для персонала. Правила регулируют поведение представителей того или иного корпоративного сообщества в целом, а не только в виртуальном пространстве.

Поэтому чиновники отлично понимают, что можно выкладывать в своем Instagram, а с чем лучше повременить. Вряд ли кто-либо из японских госслужащих, к примеру, будет выступать с открытой критикой действующей власти или демонстрировать свои политические взгляды. Сотрудники пресс-служб японских министерств ведут свои блоги, когда таковые имеются, в довольно скромной манере.

Даже работники СМИ достаточно скованны в блогосфере. Так, например, корреспонденты общественной телекомпании NHK вынуждены ограничивать свою активность преимущественно постами о хобби или фотографиями аппетитных блюд после походов в рестораны. Любое недовольство со стороны их подписчиков может быть болезненно воспринято начальством.

Вряд ли кто-либо из японских госслужащих будет критиковать власть или демонстрировать свои политические взгляды 

Впрочем, ситуация в области контроля за соцсетями в Японии может вскоре измениться. Всерьез задуматься над этой проблемой местных законодателей заставила недавняя трагедия, которая произошла с 22-летней рестлершей и участницей популярного реалити-шоу Terrace House. Девушка по имени Хана Кимура в мае свела счеты с жизнью после того, как столкнулась с травлей в интернете со стороны фанатов. После этого депутаты японского парламента подняли вопрос о выработке мер по привлечению к ответственности за кибербуллинг.

В мире Восточная Азия Япония

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