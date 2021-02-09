В Иране заявили об эффективности "Спутника V"

Официальный представитель штаба по борьбе с коронавирусом в Иране Алиреза Раиси заявила об эффективности российской вакцины "Спутник V". Напомним, что в конце прошлого года в Иране стартовали испытания вакцины собственного производства, которые, по сообщениям местных властей, проходят успешно.

"Спутник V" является одной из очень эффективных, надежных и имеющих хорошую репутацию вакцин. Смело могу сказать - входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности", - приводит слова Раиси РИА Новости. Первая партия "Спутника V" была доставлена в Тегеран 4 февраля. Еще две поставки, согласно информации от местного минздрава, ожидаются 18 и 28 февраля.

Вакцинация от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V" на территории Ирана началась в этот вторник, а торжественную церемонию ее начала транслировало государственное телевидение. Отмечается, что граждане смогут привиться бесплатно и на добровольных началах.