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09.02.2021 20:25
Рубрика: В мире

В Иране заявили об эффективности "Спутника V"

Текст: Юрий Чернов

Официальный представитель штаба по борьбе с коронавирусом в Иране Алиреза Раиси заявила об эффективности российской вакцины "Спутник V". Напомним, что в конце прошлого года в Иране стартовали испытания вакцины собственного производства, которые, по сообщениям местных властей, проходят успешно.

РФПИ: Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Иране

"Спутник V" является одной из очень эффективных, надежных и имеющих хорошую репутацию вакцин. Смело могу сказать - входит в тройку вакцин в мире с точки зрения эффективности", - приводит слова Раиси РИА Новости. Первая партия "Спутника V" была доставлена в Тегеран 4 февраля. Еще две поставки, согласно информации от местного минздрава, ожидаются 18 и 28 февраля.

Вакцинация от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V" на территории Ирана началась в этот вторник, а торжественную церемонию ее начала транслировало государственное телевидение. Отмечается, что граждане смогут привиться бесплатно и на добровольных началах.

В мире Ближний Восток Иран Вакцинация от коронавируса

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