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09.02.2021 14:04
Рубрика: В мире

В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов

Текст: Алексей Чуриков
Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости

Национальный совет по электронным СМИ Латвии, NEPLP, принял решение об исключении 16 российских телеканалов из списка ретранслируемых в стране программ. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации. Решение вступит в силу в полночь, 10 февраля.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Отмечается, что такое решение было принято по той причине, что совету неизвестен официальный представитель этих телеканалов в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев на их распространение в стране.

"Учитывая, что нам не удалось получить доказательств того, что эти программы кто-либо представляет в Латвии, они были исключены из списка программ, которые будут ретранслироваться в Латвии. Чтобы защитить латвийское информационное пространство, NEPLP активизирует проверку всех программ в реестре ретранслируемых программ в Латвии и, если будут обнаружены подобные случаи, будет действовать соответствующим образом", - цитируется в сообщении глава совета.

В список каналов, чья трансляция будет остановлена 10 февраля, вошли: "РЕН ТВ Балтия", "НТВ МИР Балтия", "Карусель", "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "РОДНОЕ КИНО", "ИНДИЙСКОЕ КИНО", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ" , "Кухня ТВ", "BOX TV" и "HD Life".

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