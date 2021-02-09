В ООН призвали 57 стран репатриировать своих граждан из сирийских лагерей

Эксперты ООН призвали 57 государств репатриировать своих граждан, находящихся в лагерях для беженцев Аль-Холь и Родж в Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления ООН по правам человека.

Количество затронутых стран и тяжелое гуманитарное положение в лагерях "подчеркивают необходимость принятия коллективных, последовательных и незамедлительных мер по предотвращению нанесения непоправимого вреда лицам, находящимся там в уязвимом положении", - цитирует РИА Новости заявление. Отмечается, что тысячи людей, содержащихся в лагерях, подвергаются насилию, эксплуатации, лишениям в жестоких условиях.

По оценкам ООН, в лагерях Аль-Холь и Родж сейчас находятся свыше 64 тысяч человек, большинство из них - это женщины и дети. При этом с начала года увеличилось количество сообщений о насилии. Независимые эксперты ООН в области прав человека направили официальные письма властям государств, чьи граждане, как предполагается, находятся в этих лагерях.

В ООН настаивают, что процесс репатриации должен осуществляться в соответствии с международным правом. По мнению международных правозащитников, власти обязаны активно способствовать реинтеграции этих людей в общество и оказывать им необходимую социальную, психологическую и образовательную поддержку.