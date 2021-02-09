В ОП РФ выявили более 500 фейков, связанных с незаконными акциями

Рабочая группа Общественной палаты РФ по предотвращению распространения недостоверной информации в интернете фиксирует рост количества такого контента, а также совершенствование инструментов дезинформации. Об этом рассказал глава рабочей группы Александр Малькевич.

"За неполный месяц свыше 500 фейковых сообщений было выявлено Общественной палатой только в связи с незаконными акциями, которые пытались в нашей стране провести", - сказал он во вторник на заседании координационного совета по общественному наблюдению за выборами.

По словам Малькевича, вал таких сообщений растет, "технологии совершенствуются, очень серьезные силы, средства и людские ресурсы" используются для создания недостоверного контента.

"Идет очень профессиональная работа с использованием современных социальных технологий по дестабилизации общественно-политической обстановки в нашей стране", - подчеркнул эксперт.

"Именно поэтому комиссия по СМИ Общественной палаты России завершает сейчас работу над образовательным практикумом для региональных журналистов в части противодействия фейковой информации", - сообщил Малькевич. Он добавил, что аналогичная программа готовится для общественных палат в регионах.

Важность этой работы возрастает по мере приближения Единого дня голосования, считает Малькевич. "Времени у нас не так много, 19 сентября совсем скоро. Как мы видим, мониторя регулярно социальные сети, будет расти вал не только фейковых сообщений, но и качество креатива в подготовке разного рода протестных акций с целью делегитимизации избирательного процесса", - полагает он.

"Мы должны также совершенствоваться в противодействии тому оружию, которое используют против нас", - заключил эксперт.