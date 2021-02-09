У органов государственной власти и у многих российских компаний есть колоссальный запрос на специалистов по интернет-коммуникациям. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-брифинге, посвященном запуску конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций".

Проект стартовал 22 января и направлен на поиск и отбор перспективных специалистов цифровой сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства. Принять в нем участие могут граждане РФ от 18 лет, работающие в профильных направлениях.

Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф. Регистрация продлится до 26 февраля включительно. Организаторами конкурса выступают АНО "Диалог" и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке платформы "Россия - страна возможностей".

- Грань между интернетом и реальной жизнью, тем, что называется онлайн и офлайн, исчезает на глазах. Практически все сферы нашей жизни становятся параллельными. Они происходят и в физической реальности, и в интернет-среде, - отметил Сергей Кириенко.

Он добавил, что способность людей коммуницировать является обязательным условием любой человеческой деятельности. "Этот конкурс не про программистов, он про коммуникации - и не только в интернет-среде. Запрос на таких специалистов очень большой", - сказал представитель Кремля.

Отдельно он отметил, что хотя главная цель конкурса - это не новая должность, но "победители точно получают предложение о возможности трудоустройства".

На портале госуслуг сейчас доступно более 400 сервисов, в этом году запустят еще около 170

"Колоссальный запрос у органов государственной власти, колоссальный запрос практически у всех компаний российских. Мы сейчас говорили, что только у компании "Диалог", которая занимается интернет-коммуникациями, около 100 вакансий сейчас, то есть они для ста человек по итогам конкурса смогут предложить хорошую, высокооплачиваемую, интересную работу", - рассказал Кириенко.

Он также сообщил, что руководители крупнейших ИТ-компаний заявили о потребности в кадрах и готовности предлагать работу победителям конкурса.

Сейчас на конкурс подано уже свыше 5 тысяч заявок из 82 регионов России. Самому возрастному участнику 75 лет. "Такие конкурсы, конечно, в первую очередь для самореализации молодежи, но поданные заявки говорят о том, что у нас готовы активно реализовывать себя, развиваться, не боятся учиться люди самых разных возрастов", - заметил Кириенко.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, цифровизация в России идет огромными темпами. "Совсем в ближайшем будущем у нас уже не будет какого-то неравенства с точки зрения возможностей подключиться к интернету, возможностей быть в нем активным участником, поэтому роль специалистов по интернет-коммуникациям невероятно высока. И государство здесь тоже является очень привлекательным работодателем", - сказал он.

По словам вице-премьера, уже сейчас видно, как специалисты в этой сфере помогают людям решить многие проблемы, в том числе с дозвоном до медицинских учреждений и записью на вакцинацию. "На портале госуслуг у нас сейчас более 400 сервисов доступно. А в этом году будет еще около 170 новых введено", - сообщил Чернышенко. Он добавил, что об этих новых возможностях нужно рассказывать людям и получать обратную связь.

Финалистам конкурса также могут предложить работу в аппарате Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, рассказал глава комитета Александр Хинштейн. "Мы сейчас, обсуждая перед нашим брифингом дальнейшие планы и пути, предложили, чтобы среди других номинаций и опций для финалистов этого конкурса была и такая, как стать помощником депутата Госдумы профильного ИТ-комитета. И для самых лучших мы посмотрим возможность и трудоустройства в аппарат комитета, с тем чтобы человек мог влиять впрямую на формирование законодательства по цифровой среде", - заявил он.

Как пояснили организаторы конкурса, победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в АНО "Диалог", Центрах управления регионами и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, а также пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны. Кроме того, победители смогут стать участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления "Сенеж" - первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций.