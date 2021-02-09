В Образовательном центре "Сириус" стартовала работа трех направлений Научно-технологической проектной программы "Большие вызовы". Участниками стали 55 школьников из 31 региона России. За десять дней они сделают десять перспективных разработок в области новых материалов, беспилотного транспорта и умного города.

К своим проектам старшеклассники приступили еще осенью. В дистанционном формате они смогли познакомиться друг с другом, прошли обучение на онлайн-платформе "Сириус.Курсы", где вместе с экспертами и учеными своих направлений изучили теорию. В "Сириусе" школьники приступили к экспериментальной части.

"Проекты с каждым годом становятся более сложными, интересными и наукоемкими. Это безусловный плюс программы, - отмечает руководитель направления "Беспилотный транспорт и логистические системы" Игорь Антонов. - Беспилотный транспорт стремительно развивается. Если ребята сейчас выберут это направление и смогут в него углубиться, то через очень короткое время они будут невероятно востребованными профессионалами, создадут свои стартапы, технологические и образовательные проекты, станут мировыми лидерами в данной сфере".

У программы "Большие вызовы" немало примеров, когда участники после окончании школы продолжают работу над своими проектами в университете, проходят стажировку в компаниях - партнерах "Сириуса". Например, выпускник программы Илья Даниленко сейчас работает программистом в одной из компаний и приехал в "Сириус" уже как соруководитель разработки автономного роя дронов для поиска и спасения людей. Разработка реализовывалась в сотрудничестве с добровольным поисковым отрядом "Лиза Алерт". На этот раз молодые исследователи создают автономный самоорганизующийся рой из трех или более дронов с машинным зрением и трансляцией видео, способных одновременно провести анализ нужного участка местности и самостоятельно вернуться на точку старта. Это поможет значительно ускорить поиски людей в лесу.

Другая команда приступила к исследованию технологий транспорта будущего - квантового гравилета. Совместно с сотрудниками Института радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН школьники проведут испытания высокоскоростного транспорта на базе экспериментальной трассы на магнитной подушке.

В направлении "Новые материалы" совместно с партнерами из Центра энергетических технологий, Сколковского института науки и технологий (Сколтех), Университета "МИСиС" школьники создадут цифровой фантом мозга человека и даже проведут на нем тренировочную нейрохирургическую операцию, удалив дефекты, моделирующие последствия инсульта.

Еще один проект поможет в будущем тысячам пациентов восстановить поврежденные кости - школьники разрабатывают новые биоматериалы и тканеинженерные конструкции для реконструктивной хирургии.

Старшеклассники с направления "Умный город" со специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого работают над программой, которая позволит с помощью системы видеонаблюдения и сверхточных нейронных сетей обнаруживать в общественных местах нарушителей, даже если эти люди замаскировали лицо.

Над проектами юные исследователи будут работать до 18 февраля. В финале старшеклассники выйдут в прямой эфир из лабораторий, в которых работают, и предложат свои технологические идеи для внедрения на новой федеральной территории "Сириус".