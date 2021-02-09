В следующем сезоне фигуристы смогут посоревноваться в серии 10 турниров-челленджеров

Новости

"Спутник V" зарегистрирован к применению в Пакистане 16:10
В Башкирии менеджера банка задержали за хищение более 13 млн рублей 16:00
Под Брянском нелегальных мигрантов поймали с помощью дронов 15:54
В Крым придут снегопады и морозы до минус 15 градусов 15:48
Путин обсудит с членами правительства институт банкротства 15:44
Синоптики пересмотрят температурные нормы в 2021 году 15:42
Госдума повышает штрафы за нарушение правил обработки персональных данных 15:42
Вильфанд призвал не ждать быстрой весны в средней полосе России 15:40
Минфин ответил на сообщения о введении минимальных цен на пиво 15:36
Подлодки типа "Лада" вооружат ракетами "Калибр" 15:15
Решетников: Ставка ипотеки должна зависеть от доходов населения 15:08
Эсеры предлагают отменить коэффициенты за отсутствие счетчиков воды 15:08
В вологодском отделе полиции инструктор съел поддельные документы 15:06
Решетников: Реальные доходы граждан должны расти темпами 2,5% в год 15:01
Правительство продлит ввоз комплектов и наборов товаров без маркировки 14:59
Минфин предложил обнулить ввозные пошлины на бриллианты 14:59
Упакованную воду включили в перечень подлежащих маркировке товаров 14:53
Володин: Правительство отчитается в Госдуме в апреле 14:52
Психолог: От чего зависит благополучие людей 14:47
"Газпром" прокомментировал ситуацию с обеспечением газом Калининграда 14:40
Истребитель ВКС России обманул ПВО, спрятавшись за ракетоносец 14:20
Решетников посоветовал малому бизнесу актуализировать ОКВЭДы 14:18
Ан-12 совершил жесткую посадку на Итурупе 14:17
Бортников: В России выстроена надежная система защиты объектов энергетики 14:15
В Петербурге открытие новых станций метро перенесли на 2024 год 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
09.02.2021 15:05
Рубрика: Спорт

В следующем сезоне фигуристы смогут посоревноваться в серии 10 турниров-челленджеров

Текст: Софья Карпова
И в прошлом году, и в начале этого немногим фигуристам удалось поучаствовать в международных турнирах. Пандемия переписала весь годами складывавшийся календарь. Кажется, сейчас эпидемиологическая обстановка улучшается, и Международный Союз конькобежцев (ИСУ) уже намечает программу традиционных стартов следующего сезона.
Фото: EPA-EFE/TODD KOROL Фото: EPA-EFE/TODD KOROL
Фото: EPA-EFE/TODD KOROL

Ведь на шести этапах Гран При и в его финале, как и в первенствах мира и Европы, проводящихся под эгидой ИСУ, соревнуются в основном ведущие спортсмены из относительно небольшого числа стран. Они набирают рейтинговые очки, получают соревновательную практику, да и выигранные призовые тоже очень кстати.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Первый хит ЧМ-2021 по фигурному катанию исполнят Полина Гагарина и Монс Зелмерлев

А что делать остальным? Состязаться в так называемых десяти челленджерах! ИСУ уже определил пять из них, наиболее известных и популярных. Это Небельхорн Трофи в германском Оберстдорфе, Финляндия Трофи, Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, Золотой конек Загреба и один из турниров в Канаде или в США.

На остальные максимум пять челленджеров могут, во-первых, претендовать страны, в которых из-за COVID-19 эти соревнования были в прошлом сезоне отменены. А, во-вторых, гарантирующие выполнение всех правил ИСУ.

Одним из претендентов вполне может стать, к примеру, Саранск, где фигурное катание любят и международные турниры проводят на высоком уровне. Важно заметить, что заявки на участие в челленджерах могут также подавать все ведущие спортсмены мира.

Десять международных состязаний и составят с одобрения Совета ИСУ серию официальных челленджеров. Они принесут отличившимся участникам рейтинговые очки, так необходимые для того, чтобы пробиться на чемпионаты Европы и мира. ИСУ также финансово поддержит организаторов. Обеспечит возможность официальным лицам и судьям из государств, не избалованных в постоянном участии в крупных чемпионатах, найти свое место в мировом фигурном катании. Заявки на проведение челенджеров, как сообщает официальный сайт ИСУ, можно подавать до 5 марта 2021 года.

Предусмотрены и денежные призы. У женщин и мужчин чемпионы серии получат 4000 швейцарских франков, вторые призеры 3000, а бронза оценивается в 2000. У пар - спортивных и танцевальных - призовые соответственно составят 5000, 4000 и 3000 швейцарских франков.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий
Захарова: Сторонники Навального - не оппозиция, а агенты влияния НАТО
Ан-12 совершил жесткую посадку на Итурупе
СК проверит зарплаты новосибирских ученых, пожаловавшихся президенту
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в 2021 году
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса