В следующем сезоне фигуристы смогут посоревноваться в серии 10 турниров-челленджеров

И в прошлом году, и в начале этого немногим фигуристам удалось поучаствовать в международных турнирах. Пандемия переписала весь годами складывавшийся календарь. Кажется, сейчас эпидемиологическая обстановка улучшается, и Международный Союз конькобежцев (ИСУ) уже намечает программу традиционных стартов следующего сезона.

Ведь на шести этапах Гран При и в его финале, как и в первенствах мира и Европы, проводящихся под эгидой ИСУ, соревнуются в основном ведущие спортсмены из относительно небольшого числа стран. Они набирают рейтинговые очки, получают соревновательную практику, да и выигранные призовые тоже очень кстати.

А что делать остальным? Состязаться в так называемых десяти челленджерах! ИСУ уже определил пять из них, наиболее известных и популярных. Это Небельхорн Трофи в германском Оберстдорфе, Финляндия Трофи, Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, Золотой конек Загреба и один из турниров в Канаде или в США.

На остальные максимум пять челленджеров могут, во-первых, претендовать страны, в которых из-за COVID-19 эти соревнования были в прошлом сезоне отменены. А, во-вторых, гарантирующие выполнение всех правил ИСУ.

Одним из претендентов вполне может стать, к примеру, Саранск, где фигурное катание любят и международные турниры проводят на высоком уровне. Важно заметить, что заявки на участие в челленджерах могут также подавать все ведущие спортсмены мира.

Десять международных состязаний и составят с одобрения Совета ИСУ серию официальных челленджеров. Они принесут отличившимся участникам рейтинговые очки, так необходимые для того, чтобы пробиться на чемпионаты Европы и мира. ИСУ также финансово поддержит организаторов. Обеспечит возможность официальным лицам и судьям из государств, не избалованных в постоянном участии в крупных чемпионатах, найти свое место в мировом фигурном катании. Заявки на проведение челенджеров, как сообщает официальный сайт ИСУ, можно подавать до 5 марта 2021 года.

Предусмотрены и денежные призы. У женщин и мужчин чемпионы серии получат 4000 швейцарских франков, вторые призеры 3000, а бронза оценивается в 2000. У пар - спортивных и танцевальных - призовые соответственно составят 5000, 4000 и 3000 швейцарских франков.