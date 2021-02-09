В среду, 10 февраля, в словенской Поклюке смешанной эстафетой стартует чемпионат мира по биатлону. Кто выступит за сборную России, в каких гонках отечественным болельщикам ждать медалей, рассказывает "РГ".

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Илья Соболев

За кого болеть?

В состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили.

У женщин побегут Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.

Обе команды приехали в Поклюку, имея в составах явных лидеров. У парней это Александр Логинов, как бы сам Саша ни открещивался от этой роли. У него самые стабильные результаты среди всех и единственная личная медаль ("золото" в индивидуальной гонке) сборной России в текущем сезоне. Девушек за собой должна повести Светлана Миронова, которая на протяжении ряда гонок останавливалась в обидном шаге от пьедестала.

У женщин состав кажется ровнее. Здесь есть и Евгения Павлова с Ульяной Кайшевой, неоднократно заезжавшие по ходу сезона в десятку, Татьяна Акимова, вернувшаяся на высокий уровень после трех лет простоя. Ирина Казакевич сильно начала этот Кубок мира, но затем сдала, как говорят, из-за болезни. Если тренеры выведут ее на декабрьский уровень, можно ждать прорыва. Куклина - лучшая в команде по точности.

Что касается парней, впервые за долгое время их состав кажется слабее женского. Много споров вызвало приглашение Евгения Гараничева, который в свои 32 совсем не блещет. Но тренерский штаб считает, что если и брать кого-то другого, то способного бороться за медали. А таких даже в основной обойме команды наперечет.

Где ждать медалей

По традиции в первую очередь уповаем на эстафеты. Именно выиграв "золото" в смешанной эстафете (когда от каждого пола бегут по два биатлониста), сборная России прервала свою антирекордную серию из 43 гонок без медалей. А на последнем этапе Кубка мира перед ЧМ-2021 в итальянской Антерсельве наши взяли "золото" в женской эстафете и "бронзу" - в мужской.

Состав женской эстафетной команды понятен: если обойдется без форс-мажоров, побежит золотая четверка - Павлова, Акимова, Миронова и Кайшева. С мужчинами сложнее. Железные места в эстафете у Елисеева, Логинова и Латыпова. Провисает второй этап. Скорее всего, его доверят Бабикову, который и помог взять "бронзу".

Медаль может достаться нашим соотечественникам и в сингл-миксте (там команда состоит из мужчины и женщины). В этой дисциплине Елисеев и Павлова выиграли коммерческую "Рождественскую гонку" в конце декабря. Правда, так же ярко показать себя в Кубке мира у дуэта пока не получилось.

А что с личными гонками? Почти во всех сборная сможет выставить по четыре человека - это максимальная квота. Правда, прославленный норвежец Улле-Эйнар Бьорндален заявил, что скорее удивится, если у наших будут медали. Позволим себе не согласиться. На ЧМ-2020 от россиян тоже многого не ждали, а Логинов в итоге взял "золото" в спринте и "бронзу" в гонке преследования. К слову, благодаря прошлогодней победе на спринт Александр выйдет по личной квоте, а россияне смогут выставить на старт в совокупности пять человек. При удачном стечении обстоятельств забежать в медали могут и Латыпов с Елисеевым, если первый разберется со стрельбой, а второй будет грамотно раскладывать силы по дистанции.

У девушек сильного выступления ждем от Мироновой, которая в предыдущих пяти гонках трижды заезжала в топ-7. И пару раз упускала медали в самый последний момент.

Есть еще масс-старты, в которых у мужчин и женщин бегут по 30 человек. Чтобы попасть в это число, нужно либо входить в топ-15 общего зачета Кубка мира, либо взять медаль в Поклюке, либо войти в топ-15 по очкам, набранным конкретно на этом чемпионате мира. Если учесть, что ни среди мужчин, ни среди женщин в топ-15 генеральной классификации у нас никто не входит, получается, что место в масс-стартах россияне будут выгрызать здесь и сейчас.

Кто в соперниках

За последние несколько лет уровень конкуренции стал запредельным. В мужских гонках, конечно, выделяется сборная Норвегии во главе с Йоханнесом Бё. О чем говорить, если в общем зачете Кубка мира первые четыре строчки оккупировали норвежцы. Если Йоханнес совладает со стрельбой, то соперничать с ним будет почти невозможно: по скорости на трассе это человек с другой планеты. В фавориты также нужно записать французов, взявших на прошлогоднем ЧМ три "золота": больше, шесть, было только у Норвегии. Но опять же, конкуренция настолько велика, что заехать на пьедестал сейчас может любой из условного топ-20.

У женщин все еще ровнее. Есть норвежки Марте Ройселанн, Тириль Экхофф, которые лидируют в общем зачете, но назвать их безупречными нельзя. Борьбу им наверняка навяжут шведка Ханна Оберг, итальянка Доротейя Вирер, белоруска Динара Алимбекова и многие другие. Будет интересно.

Между тем

На чемпионате мира биатлонисты сборной России выступят в новых комбинезонах без национальной символики. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Сообщается, что изначально планировалось, что спортсмены побегут в уже имеющейся экипировке с заклеенной символикой, но в итоге было решено изготовить новую. Кроме того, ВАДА запросила список биатлонистов, вошедших в состав сборной. Все они были утверждены, как сообщает об этом Союз биатлонистов России.

Где будем смотреть

10 февраля, среда, Матч ТВ

17.00. Смешанная эстафета

12 февраля, пятница, Матч ТВ

16.30. Спринт, мужчины

13 февраля, суббота, Матч ТВ

16.30. Спринт, женщины

14 февраля, воскресенье, Первый канал

15.15. Гонка преследования, мужчины

17.30. Гонка преследования, женщины

16 февраля, вторник, Матч ТВ

14.05. Индивидуальная гонка, женщины

17 февраля, среда, Матч ТВ

16.30. Индивидуальная гонка, мужчины

18 февраля, четверг

17.15. Сингл-микст*

20 февраля, суббота, Матч ТВ

13.45. Эстафета, женщины

17.00. Эстафета, мужчины*

21 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт, женщины*

17.15. Масс-старт, мужчины*

* - телеканал пока не указан

Кстати

Из истории самых "громких" выстрелов

Биатлон начинался как военная игра по подготовке метких и выносливых бойцов для армии. Поэтому уместно вспомнить...

- В 1718 году во время осады норвежской крепости выстрелом в голову был убит Карл XII - шведский завоеватель масштаба Наполеона и Гитлера. Стреляли в короля из гладкоствольного мушкета или из крепостного ружья с 300 шагов. Эксперты и историки в этом сомневаются (а что как застрелили свои?), из-за чего могилу короля регулярно вскрывают - для проведения новых экспертиз черепа Карла XII.

- Герой Советского Союза Василий Зайцев (на фото крайний слева) менее чем за два месяца Сталинградской битвы уничтожил 225 фашистов, включая снайпера майора Кенига - псевдоним начальника снайперской школы в Цоссене штандартенфюрера СС (полковника) Гейнца Торвальда.

- В 2009 году британский капрал кавалерии Крейг Харрисон убил в Афганистане двух талибов с 2475 метров. Стрелял из 7,62-мм винтовки L115A3.

- В 2016 году на полигоне в США Джим Спинелла с расстояния в 3475 м попал из винтовки Long Range Extreme 375 Cheytac в мишень диаметром 91,5 см. В 2017 году в Ираке канадский снайпер, чье имя не разглашается, из 12,7-мм винтовки TАС-50 убил боевика с дистанции 3540 метров.

- Осенью 2017 года на полигоне под Тулой Андрей Рябинский с 4210 метров поразил мишень 1х1 метр из отечественной винтовки СВЛК-14С "Сумрак". В команде стрелка работали три корректировщика. Пуля летела до цели 13 сек.

Подготовил Игорь Елков