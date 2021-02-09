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09.02.2021 11:42
Рубрика: В мире

В США на аукцион выставили шпионские гаджеты из СССР

Текст: Юрий Когалов

Коллекция Музея шпионажа КГБ, который недолгое время просуществовал в Нью-Йорке, выставлена на аукцион. Торги организованы домом Julien's Auctions и пройдут 13 февраля в Беверли-Хиллз.

Фото: REUTERS
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Покупателям предложены свыше 400 лотов. Тут можно найти различное шпионское оборудование, созданное в СССР в период "холодной войны": миникамеры и фотоаппараты, микрофоны, спрятанные в самых неожиданных предметах, устройства для поиска "жучков", радиопередатчики, радары. "Люди, которые создали эти вещи, были пионерами миниатюризации", - отметил директор галереи Коди Фредерик. Он напомнил, что это сейчас у многих в мобильном телефоне есть фотокамеры и микрофоны, но многие из шпионских гаджетов на этом аукционе родом из той эпохи, когда сотовые телефоны были "размером с шесть кирпичей". Так, камеры и микрофоны встроены в женские сумочки, пряжки ремней, щетки для обуви, перстни, галстуки. И все это когда-то использовалось настоящими секретными агентами.

По мнению Фредерика, представленные предметы привлекают интерес своей необычностью. "Люди стремятся заполучить действительно уникальные вещи, не похожие на те, что были во времена, когда цифровых технологий не существовало", - отметил он.

Среди лотов есть даже искусственный зуб, наполненный цианидом. Зуб был разработан так, чтобы разрушаться при укусе определенным образом, чтобы захваченные агенты могли принять яд, когда это необходимо, чтобы избежать пыток или раскрытия компрометирующей информации", - отметили в аукционном доме. Предполагается, что это зуб будет продан не менее чем за 1200 долларов.

Также представлены различные тайники, устроенные в запонках, каблуках, монетах.

Кстати, ряд предметов из коллекции Музея шпионажа КГБ не попала на торги из-за законов Калифорнии об оружии. Иначе покупатели могли бы приобрети еще и ручки или губные помады, стреляющие настоящими пулями.

Наряду со шпионскими "игрушками" на торги выставлены и некоторые исторические документы, среди которых выделяется табель успеваемости Че Гевары за 1942 год, а также письма Фиделя Кастро, сообщает CTV News.

В мире США Культура Арт Аукционы и коллекции

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