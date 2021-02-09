Новости

В ООН призвали 57 стран репатриировать своих граждан из сирийских лагерей 00:39
Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше, чем другим лидерам 00:34
"Бавария" и "Тигрес" сыграют в финале клубного чемпионата мира 00:05
В Ростове нейрохирурги извлекли авторучку из головы мужчины 08.02.2021
УЕФА перенес матч Лиги чемпионов "Боруссии" и "Манчестер Сити" в Венгрию 08.02.2021
Минобрнауки начало проверку ситуации с занижением зарплаты ученого 08.02.2021
"Северный поток-2" в водах Дании планируют достроить до конца апреля 08.02.2021
Дуров раскрыл секрет популярности Telegram 08.02.2021
Минпромторг предложил с апреля начать эксперимент по маркировке БАД 08.02.2021
СМИ: Матч ЛЧ "Атлетико" - "Челси" пройдет в Варшаве 08.02.2021
Курс рубля вырос благодаря нефти по 60 долларов за баррель 08.02.2021
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов 08.02.2021
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины 08.02.2021
В Мурманске выпало рекордное количество снега 08.02.2021
РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 08.02.2021
В Саратове задержали депутата областной думы Николая Бондаренко 08.02.2021
Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК 08.02.2021
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 08.02.2021
В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной 08.02.2021
Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% 08.02.2021
Суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 отчеты "Алмаз-Антея" 08.02.2021
Почему нарциссы чаще всех оказываются на руководящих должностях 08.02.2021
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 08.02.2021
Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России 08.02.2021
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 08.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/
09.02.2021 00:01
Рубрика: В мире

Трампа не хотят отпускать

9 февраля в США начинается новый процесс импичмента в отношении экс-президента
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
Во вторник в сенате США стартует новый процесс импичмента экс-президента США Дональда Трампа. Сложилась беспрецедентная в истории Америки ситуация, когда вторая по счету процедура импичмента (раньше такого не бывало) проводится в отношении уже сложившего свои полномочия главы государства (никто из предыдущих американских президентов через такое не проходил).
В ожидании начала нового процесса по импичменту Трампа бойцы Национальной гвардии фотографируются на память у Капитолия. Фото: Gettyimages В ожидании начала нового процесса по импичменту Трампа бойцы Национальной гвардии фотографируются на память у Капитолия. Фото: Gettyimages
В ожидании начала нового процесса по импичменту Трампа бойцы Национальной гвардии фотографируются на память у Капитолия. Фото: Gettyimages

Перед нами разворачивается циничное политическое шоу Демократической партии, нацеленное на лишение республиканца Трампа электоральных перспектив и любых возможностей в будущем занимать государственные посты. Одновременно в конгресс США внесен законопроект о запрете "радикально настроенным" сторонникам Трампа занимать определенные должности в правительственных структурах. Именно так пришедшие к власти в США представители демпартии, контролирующие отныне две из трех ветвей власти - исполнительную в лице президента Джозефа Байдена и законодательную в виде обеих палат конгресса, убирают несогласных, наводят в стране свои порядки и решают, кто имеет право, а кто нет оспаривать их политический триумф.

Фото: Jon Cherry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В США подсчитан ущерб от беспорядков в Капитолии

Как сообщает издание The Hill, предстоящая в сенате США процедура импичмента Трампу может занять несколько дней и стать одной из самых быстрых в истории страны. "Пары дней (обсуждения) для обеих сторон (демократов и республиканцев) будет достаточно", - заявил сенатор от демпартии Кристофер Мерфи. Для сравнения заметим, что обсуждение первого импичмента Дональду Трампу в сенате США осенью 2019 года заняло более 20 дней и закончилось ничем, аналогичная процедура в отношении экс-президента Билла Клинтона в конце 1998 - начале 1999-го растянулась почти на 40 дней, а отрешение от власти Эндрю Джонсона в 1898 году на 83 дня.

Демократов, спешащих "политически закопать" опасного соперника Трампа, а заодно ослабить правоконсервативное крыло республиканской партии, понять можно. Громкое обвинение экс-президента в якобы имевшем с его стороны подстрекательстве своих сторонников к мятежу надо как можно скорее реализовать в политический вердикт.

Радикально настроенным сторонникам Трампа в США хотят запретить работу в правительственных структурах

В своих расчетах на еще относительно свежие воспоминания американцев о протестах у Капитолия 6 января демократы опираются на данные социологов. Так, согласно данным службы изучения общественного мнения Ipsos и идеологически близкому к демпартии телеканалу ABC, 56 процентов респондентов поддерживают импичмент Трампу и запрет для него занимать госпосты. Несмотря на гарантирующую свободу слова первую поправку к конституции США, у многих сторонников Трампа неизбежно появятся проблемы с трудоустройством. В конгресс уже внесен законопроект, который обяжет всех претендующих на допуск к работе с секретной информацией американских граждан раскрывать их возможное участие в распространении "конспиралогических теорий о выборах США". Другими словами, как и во времена дремучего маккартизма, от работы в правительственных структурах будут отсекаться десятки, а может быть, и сотни тысяч политически неблагонадежных американцев, имевших дерзость усомниться в легитимности победы Байдена на президентских выборах-2020 (по данным СМИ, до трети страны считает его избрание "сфальсифицированным").

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

Главное сегодня

Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна
Голикова: В России выпущено более 8,62 млн доз вакцины
В МИД РФ назвали необоснованной высылку российских дипломатов
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира