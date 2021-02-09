Во вторник в сенате США стартует новый процесс импичмента экс-президента США Дональда Трампа. Сложилась беспрецедентная в истории Америки ситуация, когда вторая по счету процедура импичмента (раньше такого не бывало) проводится в отношении уже сложившего свои полномочия главы государства (никто из предыдущих американских президентов через такое не проходил).

Перед нами разворачивается циничное политическое шоу Демократической партии, нацеленное на лишение республиканца Трампа электоральных перспектив и любых возможностей в будущем занимать государственные посты. Одновременно в конгресс США внесен законопроект о запрете "радикально настроенным" сторонникам Трампа занимать определенные должности в правительственных структурах. Именно так пришедшие к власти в США представители демпартии, контролирующие отныне две из трех ветвей власти - исполнительную в лице президента Джозефа Байдена и законодательную в виде обеих палат конгресса, убирают несогласных, наводят в стране свои порядки и решают, кто имеет право, а кто нет оспаривать их политический триумф.

Как сообщает издание The Hill, предстоящая в сенате США процедура импичмента Трампу может занять несколько дней и стать одной из самых быстрых в истории страны. "Пары дней (обсуждения) для обеих сторон (демократов и республиканцев) будет достаточно", - заявил сенатор от демпартии Кристофер Мерфи. Для сравнения заметим, что обсуждение первого импичмента Дональду Трампу в сенате США осенью 2019 года заняло более 20 дней и закончилось ничем, аналогичная процедура в отношении экс-президента Билла Клинтона в конце 1998 - начале 1999-го растянулась почти на 40 дней, а отрешение от власти Эндрю Джонсона в 1898 году на 83 дня.

Демократов, спешащих "политически закопать" опасного соперника Трампа, а заодно ослабить правоконсервативное крыло республиканской партии, понять можно. Громкое обвинение экс-президента в якобы имевшем с его стороны подстрекательстве своих сторонников к мятежу надо как можно скорее реализовать в политический вердикт.

Радикально настроенным сторонникам Трампа в США хотят запретить работу в правительственных структурах

В своих расчетах на еще относительно свежие воспоминания американцев о протестах у Капитолия 6 января демократы опираются на данные социологов. Так, согласно данным службы изучения общественного мнения Ipsos и идеологически близкому к демпартии телеканалу ABC, 56 процентов респондентов поддерживают импичмент Трампу и запрет для него занимать госпосты. Несмотря на гарантирующую свободу слова первую поправку к конституции США, у многих сторонников Трампа неизбежно появятся проблемы с трудоустройством. В конгресс уже внесен законопроект, который обяжет всех претендующих на допуск к работе с секретной информацией американских граждан раскрывать их возможное участие в распространении "конспиралогических теорий о выборах США". Другими словами, как и во времена дремучего маккартизма, от работы в правительственных структурах будут отсекаться десятки, а может быть, и сотни тысяч политически неблагонадежных американцев, имевших дерзость усомниться в легитимности победы Байдена на президентских выборах-2020 (по данным СМИ, до трети страны считает его избрание "сфальсифицированным").