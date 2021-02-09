Перед нами разворачивается циничное политическое шоу Демократической партии, нацеленное на лишение республиканца Трампа электоральных перспектив и любых возможностей в будущем занимать государственные посты. Одновременно в конгресс США внесен законопроект о запрете "радикально настроенным" сторонникам Трампа занимать определенные должности в правительственных структурах. Именно так пришедшие к власти в США представители демпартии, контролирующие отныне две из трех ветвей власти - исполнительную в лице президента Джозефа Байдена и законодательную в виде обеих палат конгресса, убирают несогласных, наводят в стране свои порядки и решают, кто имеет право, а кто нет оспаривать их политический триумф.
Как сообщает издание The Hill, предстоящая в сенате США процедура импичмента Трампу может занять несколько дней и стать одной из самых быстрых в истории страны. "Пары дней (обсуждения) для обеих сторон (демократов и республиканцев) будет достаточно", - заявил сенатор от демпартии Кристофер Мерфи. Для сравнения заметим, что обсуждение первого импичмента Дональду Трампу в сенате США осенью 2019 года заняло более 20 дней и закончилось ничем, аналогичная процедура в отношении экс-президента Билла Клинтона в конце 1998 - начале 1999-го растянулась почти на 40 дней, а отрешение от власти Эндрю Джонсона в 1898 году на 83 дня.
Демократов, спешащих "политически закопать" опасного соперника Трампа, а заодно ослабить правоконсервативное крыло республиканской партии, понять можно. Громкое обвинение экс-президента в якобы имевшем с его стороны подстрекательстве своих сторонников к мятежу надо как можно скорее реализовать в политический вердикт.
В своих расчетах на еще относительно свежие воспоминания американцев о протестах у Капитолия 6 января демократы опираются на данные социологов. Так, согласно данным службы изучения общественного мнения Ipsos и идеологически близкому к демпартии телеканалу ABC, 56 процентов респондентов поддерживают импичмент Трампу и запрет для него занимать госпосты. Несмотря на гарантирующую свободу слова первую поправку к конституции США, у многих сторонников Трампа неизбежно появятся проблемы с трудоустройством. В конгресс уже внесен законопроект, который обяжет всех претендующих на допуск к работе с секретной информацией американских граждан раскрывать их возможное участие в распространении "конспиралогических теорий о выборах США". Другими словами, как и во времена дремучего маккартизма, от работы в правительственных структурах будут отсекаться десятки, а может быть, и сотни тысяч политически неблагонадежных американцев, имевших дерзость усомниться в легитимности победы Байдена на президентских выборах-2020 (по данным СМИ, до трети страны считает его избрание "сфальсифицированным").