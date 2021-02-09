В США распродадут коллекцию шпионских предметов

В американском курортном городе Беверли-Хиллз пройдет необычный аукцион. На торги выставлена коллекция, ранее принадлежавшая Музею шпионажа КГБ в Нью-Йорке. По имеющейся информации, он был открыт литовскими иммигрантами в 2019 году, однако, судя по всему, бизнес не пошел и вывезенные из бывшего СССР экспонаты теперь ждет дорога в частные коллекции ценителей советского наследия.

Этот набор для радиосвязи и еще около 400 лотов из "мира шпионажа" выставлены на аукцион в Беверли-Хиллз. Фото: ЕРА

Анонсированные аукционным домом Julien s Auctions торги, как заявляют, станут "первой в мире продажей собранных вместе редких артефактов времен "холодной войны" между США и СССР". Всего покупателям предложат порядка 400 лотов из "секретного мира шпионажа". В их числе скрытые в дамских сумочках камеры, подслушивающие устройства, предметы для обнаружения "жучков", различные тайники и другой инструментарий из арсенала спецслужб. Среди них организаторы особо выделяют советскую шифровальную машину "Фиалка", стоимость которой оценена в 8-12 тысяч долларов.

Этот сверхсекретный в прошлом криптоприбор использовался странами Варшавского договора вплоть до 1990-х годов. Также коллекционерам по начальной цене в 2 тысячи долларов предложат приобрести 450-килограммовый бюст Владимира Ленина, который ранее якобы был установлен прямо у входа в управление КГБ по Калининграду. Среди лотов есть даже искусственный зуб, наполненный цианидом. Это изделие предназначалось для провалившихся шпионов, которые должны были успеть раскусить ампулу с ядом и избежать возможных пыток. Предполагается, что ядовитый "зуб" будет продан не менее чем за 1200 долларов. Наряду со "шпионскими гаджетами" на торги выставлен и ряд документов, имеющих историческую ценность. В их числе табель успеваемости Че Гевары за 1942 год, а также лично подписанное Фиделем Кастро в 1958 году письмо о планах захвата Гаваны.

Заметим, что живой интерес американцев к таинственному миру спецслужб давно и успешно коммерциализирован в США. Например, в Вашингтоне в 2002 году был основан частный Международный музей шпионажа, который ежегодно посещают около шестисот тысяч человек (стоимость билета 25 долларов). Его интерактивная экспозиция также в основном посвящена советско-американскому разведывательному и контрразведывательному противостоянию, хотя в ней нашлось место и для машины Aston Martin знаменитого "агента 007", миниатюрных фотоаппаратов Minox Джеймса Бонда и даже истории сбежавшего экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.