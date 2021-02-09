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В США убили пранкера при съемке фейкового ограбления для YouTube

Текст:   Богдан Бобров
09.02.2021,  
11:30
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пранки на YouTube всегда были темой, вызывающей массу споров и осуждений. А для 20-летнего американца Тимоти Уилкса розыгрыш и вовсе закончился летальным исходом.

Он вместе со своим товарищем, взяв в руки разделочные ножи, собирались хотели записать постановочное видео на парковке торгового центра в Нэшвилле. По задумке, они собирались запечатлеть реакцию людей, в отношении которых было бы совершено фейковое ограбление.

Встретившийся им 23-летний Дэвид Старнс-младший не понял специфического юмора, достал пистолет и застрелил одного из горе-блогеров на месте.

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Он же вызвал и дождался полицейских, которым пояснил, что был не в курсе "веселых" видеороликов и действовал, исходя из необходимости в самообороне.

На данный момент ему не предъявлено никаких обвинений. Расследование продолжается.

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Фото: Xiaomi
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