В США убили пранкера при съемке фейкового ограбления для YouTube

Пранки на YouTube всегда были темой, вызывающей массу споров и осуждений. А для 20-летнего американца Тимоти Уилкса розыгрыш и вовсе закончился летальным исходом.

YouTube video prank leads to deadly Nashville shooting: https://t.co/MtkuiqPwjL — FoxNashville (@FOXNashville) February 6, 2021

Он вместе со своим товарищем, взяв в руки разделочные ножи, собирались хотели записать постановочное видео на парковке торгового центра в Нэшвилле. По задумке, они собирались запечатлеть реакцию людей, в отношении которых было бы совершено фейковое ограбление.

Встретившийся им 23-летний Дэвид Старнс-младший не понял специфического юмора, достал пистолет и застрелил одного из горе-блогеров на месте.

Он же вызвал и дождался полицейских, которым пояснил, что был не в курсе "веселых" видеороликов и действовал, исходя из необходимости в самообороне.

На данный момент ему не предъявлено никаких обвинений. Расследование продолжается.