В Таджикистане откроют школы, которые будут работать по российским стандартам

Проект по строительству пяти школ, которые будут работать по российским стандартам образования, "вышел на этап практической реализации", заявил на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

На встрече, в частности, обсудили, как будут функционировать такие школы.

Дмитрий Глушко напомнил, что растет число участников совместного с Таджикистаном проекта "Российский учитель за рубежом". В этом учебном году в школах Таджикистана русский язык и литературу, математику, химию, биологию и другие предметы на русском языке преподают 50 российских педагогов.

"Полагаю важным развивать образовательное сотрудничество между нашими странами и по другим направлениям, в том числе по вопросу совместной разработки учебно-методического комплекса по русскому языку как иностранному со страновой спецификой Республики Таджикистан для учащихся 1-11-х классов таджикистанских школ", - подчеркнул замминистра.

Он также обратил внимание на важность общей работы по профориентации школьников, разработки программ обучения педагогов техникумов и колледжей, в том числе с использованием дистанционных технологий. Кстати В 2022 году в Москве состоится XX Международный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", на который приглашаются и участники из Таджикистана.