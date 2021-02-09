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09.02.2021 17:08
Рубрика: Общество

В Таджикистане откроют школы, которые будут работать по российским стандартам

Текст: Елена Новоселова
Проект по строительству пяти школ, которые будут работать по российским стандартам образования, "вышел на этап практической реализации", заявил на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
Фото: Нозим Каландаров/ТАСС Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

На встрече, в частности, обсудили, как будут функционировать такие школы.

Фото: Ruské slovo Košice/ youtube.com
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Дмитрий Глушко напомнил, что растет число участников совместного с Таджикистаном проекта "Российский учитель за рубежом". В этом учебном году в школах Таджикистана русский язык и литературу, математику, химию, биологию и другие предметы на русском языке преподают 50 российских педагогов.

"Полагаю важным развивать образовательное сотрудничество между нашими странами и по другим направлениям, в том числе по вопросу совместной разработки учебно-методического комплекса по русскому языку как иностранному со страновой спецификой Республики Таджикистан для учащихся 1-11-х классов таджикистанских школ", - подчеркнул замминистра.

Он также обратил внимание на важность общей работы по профориентации школьников, разработки программ обучения педагогов техникумов и колледжей, в том числе с использованием дистанционных технологий. Кстати В 2022 году в Москве состоится XX Международный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", на который приглашаются и участники из Таджикистана.

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