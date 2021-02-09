Вакцину в виде капель для носа испытают в апреле

Клинические исследования вакцины "Спутник V" в виде капель для носа ожидаются в апреле, рассказал "Интерфаксу" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Медработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V". Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Разработку интраназальной формы вакцины ведут институт Гамалеи и компания "Генериум", сообщил он. В апреле начнутся ее клинические исследования для последующего выхода на серийное производство.
Ранее директор центра им.Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщал, что вакцина в такой форме была бы удобна для применения у детей.
В начале февраля он рассказал, что исследования вакцины от коронавируса на детях могут начаться в июне.