Вакцину в виде капель для носа испытают в апреле

Клинические исследования вакцины "Спутник V" в виде капель для носа ожидаются в апреле, рассказал "Интерфаксу" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Разработку интраназальной формы вакцины ведут институт Гамалеи и компания "Генериум", сообщил он. В апреле начнутся ее клинические исследования для последующего выхода на серийное производство.

Ранее директор центра им.Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург сообщал, что вакцина в такой форме была бы удобна для применения у детей.

В начале февраля он рассказал, что исследования вакцины от коронавируса на детях могут начаться в июне.