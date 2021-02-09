Валуев прокомментировал запрет биатлонистам из РФ публиковать фото с флагом

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов о запрете российским спортсменам во время ЧМ публиковать в соцсетях фотографии с национальным флагом.

Во вторник стало известно о том, что во время стартующего 10 февраля чемпионата мира по биатлону IBU рекомендовала российским спортсменам воздержаться от публикаций на своих страницах с соцсетях фотография с российским триколором. В противном случае нарушивших правила будет ожидать наказание. Сообщается, что спортсменам будет выноситься предупреждение.

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев не согласен с подобным решение IBU.

"Я вообще не понимаю, почему этого нельзя делать на чемпионате мира по биатлону. Подобные запреты взяты с потолка. Этого ведь нет в решении CAS, так что я не знаю, как можно комментировать такой абсурд. Считаю, что это решение нужно обязательно обжаловать. Они же должны понимать: что не запрещено законом, то разрешено. Это все знают", - приводит слова Валуева Sport24.

Сборная России выступит на чемпионате мира в статусе команды Союза биатлонистов России, поскольку с декабря прошлого года после решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне российским спортсменам на два года запрещено выступать под национальными флагом и гимном на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира.