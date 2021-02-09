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09.02.2021 07:57
Рубрика: Спорт

Варламов вошел в историю "Нью-Йорк Айлендерс"

Текст: Максим Домчев
Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" сыграл третий в сезоне матч на ноль, установив уникальное достижение для клуба.
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В очередном матче сезона "Айлендерс" встречались с другим клубом из Нью-Йорка - "Рейнджерс". Героем встречи стал российский вратарь "островитян" Семен Варламов.

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"Айлендерс" победили со счетом 2:0, а россиянин отразил 30 бросков по своим воротам, спасая команду в самых непростых ситуациях. Его визави Игорь Шестеркин отразил 20 бросков.

Для Варламова этот "сухарь" стал третьим в сезоне. И по данному показателю он повторил рекорд клуба. В 10 стартовых матчах столько же раз играл на ноль швед Томми Сало 20 лет назад. Варламов стал первым в истории клуба, кому удавалось в одном сезоне дважды не пропускать в матчах против "Рейнджерс".

В других матчах также на виду были хоккеисты из России. "Сент-Луис" проиграл "Аризоне" в серии буллитов - 3:4. У проигравших голевую передачу сделал Иван Барбашев.

"Тампа-Бэй" без получившего отдых голкипера Андрея Василевского переиграла "Нэшвилл" - 4:1. В составе победителей один раз ассистировал партнерам Михаил Сергачев.

Голевая передача Ильи Михеева помогла "Торонто" победить "Ванкувер" - 3:1. Гол Евгения Дадонова не помог "Оттаве" в матче против "Эдмонтона" - 1:3.

Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков принял участие в победной шайбе своего клуба в матче против "Каролины" - 3:2.

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