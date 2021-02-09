В среду в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону. Программу соревнований откроет смешанная эстафета, в которой от каждой команды бегут по два спортсмена каждого пола. Напомним, в этой дисциплине сборная России выиграла "золото" на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе и, конечно, будет претендовать на медали и сейчас.

В каких дисциплинах и при каких условиях российским болельщикам стоит ждать еще наград, в интервью "РГ" рассказал двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Дмитрий Васильев.

Дмитрий Владимирович, какие у вас предчувствия перед чемпионатом мира?

Дмитрий Васильев: Всегда жду большие старты с надеждой. Спорт - это такая вещь: сегодня - "нет", а завтра - "да". Вот на это "да" я и рассчитываю. Потому что наши биатлонисты, знаю, много работают. Потенциально они очень сильные. Другое дело, что, возможно, была выбрана не совсем верная методика подготовки, и у ребят не получается продемонстрировать все, на что они способны. Но сборная России может быть конкурентоспособной. В любом случае, без доли удачи не обойтись. Прежде всего, нужно самим выполнить определенные условия: бежать достойно, стрелять без штрафа. Ну и, конечно, приходится рассчитывать, что где-то оступятся наши соперники, и тогда золотой ключик в кармане.

Приходилось слышать, что трасса в Поклюке особенно сложна. Насколько она удобна для наших ребят?

Дмитрий Васильев: Она для всех одинакова. Все зависит от того, в каких условиях ребята тренировались. Готовились ли они на таком рельефе. Все зависит от выбранного метода подготовки к чемпионату мира. И это уже вопрос к тренерскому штабу.

То есть, хорошо, что сборная две недели готовилась как раз в Поклюке?

Дмитрий Васильев: Я даже не об этом. Я имел в виду, подготовительный период, лето и осень. Сейчас уже очень сложно что-то кардинально изменить. На что тренировались, на то и пробегут.

На открывающую программу ЧМ-2021 смешанную эстафету тренеры хотят поставить тот же состав, что выиграл "золото" в Оберхофе? Насколько это оправданный шаг, если учесть, что вопреки традиции первыми побегут мужчины, а затем женщины?

Дмитрий Васильев: Тяжело подвергать сомнению тренерские решения. Тренеры постоянно находятся со спортсменами, контактируют с ними, спрашивают их мнение, знают их состояние. Что касается новой формулы смешанной эстафеты, она будет необычной для всех команд. Поэтому, не думаю, что тут что-то сверхъестественное только для нашей команды. Всем придется привыкать. Думаю, парни справятся. В конце концов, не так важно, на каком этапе ты бежишь: ты либо готов, либо нет.

А если говорить о составах на классические эстафеты? Правильно я понимаю, что если не произойдет форс-мажора, и у женщин, и у мужчин побегут те, кто выигрывал медали на недавнем этапе Кубка мира в Антерсельве?

Дмитрий Васильев: Это было бы логично. Но другой момент, не менее важный, если не самый важный - самочувствие спортсменов. Если человек будет чувствовать себя недостаточно хорошо, никакие схемы не помогут. Расстановка по этапам в данном случае - вторична.

Как-то все привыкли, что главные спецы по сингл-миксту у нас Елисеев и Павлова. Может, тренерам стоило бы попробовать другие сочетания?

Дмитрий Васильев: До сингл-микста еще нужно дожить. Время для того, чтобы определиться с составом еще есть. Вполне возможно, что тренеры попробуют другие варианты. Не должно быть догм: если Елисеев и Павлова где-то удачно выступили, а потом пять раз выступили провально, не нужно ориентироваться только на тот удачный опыт. Разумно отталкиваться от ситуации "здесь и сейчас".

Знаменитый Оле-Эйнар Бьорндален сказал, что скорее удивится, если россияне возьмут медали в личных гонках…

Дмитрий Васильев: Бьорндален волен иметь свое мнение, с которым необязательно соглашаться. Теоретически, шансы у наших ребят есть. Главное условие: чистая стрельба. Если удастся отстрелять на "ноль", то я практически не сомневаюсь, что кто-то из наших окажется на подиуме.

На кого конкретно в нашей сборной возлагаются особые надежды?

Дмитрий Васильев: Понятно, что у ребят лидер - Александр Логинов. Но я очень рассчитываю, что подтянутся остальные - Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев. Многого жду от мужской эстафеты. Да и от женской: тот факт, что наши девушки стали первыми в Антерсельве, очень обнадеживает. Вот говорят, что у нас разобранная команда. Я не согласен. Конечно, она далека от серьезной конкурентной борьбы с остальными, но если сконцентрироваться на краеугольных вещах вроде стрельбы, можно добиться очень серьезного результата.

Дмитрий Васильев: Понятно, что лидер - Логинов. Но надеюсь, что подтянутся и остальные. Еще очень рассчитываю на мужскую и женскую эстафеты

А что скажете о Светлане Мироновой? Кажется, она набрала неплохую форму…

Дмитрий Васильев: Не идеализируйте Миронову. Стоит ей более-менее удачно выступить на одном старте, сразу же начинают говорить о появлении новой звезды. Но ей нужно несколько гонок подряд, а лучше целый сезон выступать на высоком уровне. Пока у нее этого не получается. Да, Света неплохо пробежала две-три гонки. Но это еще не говорит о том, что она какой-то там лидер или звезда. Какая же она звезда, если в этом сезоне в личных гонках она ни разу не заезжала на подиум? Конечно, можно выбирать лучшего из, так сказать, худших. Но это несерьезно.

Вообще сложилось ощущение, что у женщин команда выглядит ровнее, нежели у мужчин.

Дмитрий Васильев: Я бы не стал так говорить. А скажу вот о чем. Очень хочется, чтобы переломилась традиция, по которой мы очень удачно выступаем на этапе Кубка мира в Антерсельве, а потом все это теряем на чемпионате мира. И так продолжается годы.

К чемпионату мира сборная России подходит при не лучшем психологическом климате вокруг. И выступать нашим придется без национальной символики и гимна. Это сильно будет влиять на результаты?

Дмитрий Васильев: Думаю, что вряд ли тут нужно говорить о каком-то влиянии. У наших спортсменов, скорее всего, выработался определенный иммунитет на всю эту вакханалию. Очевидно, это политика. Нас давят по всем фронтам и добрались до наиболее чувствительной сферы - спорта. Жаль, что от этого страдают простые спортсмены. Конечно, в биатлоне мы сами виноваты: никто и не отрицает, что у нас в свое время были проблемы с допингом. И, как следствие, сформировался не очень позитивный образ. Другое дело, что допинг - не только наша проблема. Но все внимание почему-то на нас.

Какой результат сборной России на ЧМ-2021 устроит лично вас?

Дмитрий Васильев: Конечно, хочется, чтобы была золотая медаль. Но если будут две-три медали других достоинств, думаю, это тоже станет хорошим результатом.

Сборная России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

Где будем смотреть

10 февраля, среда, Матч ТВ

17.00. Смешанная эстафета

12 февраля, пятница, Матч ТВ

16.30. Спринт, мужчины

13 февраля, суббота, Матч ТВ

16.30. Спринт, женщины

14 февраля, воскресенье, Первый канал

15.15. Гонка преследования, мужчины

17.30. Гонка преследования, женщины

16 февраля, вторник, Матч ТВ

14.05. Индивидуальная гонка, женщины

17 февраля, среда, Матч ТВ

16.30. Индивидуальная гонка, мужчины

18 февраля, четверг

17.15. Сингл-микст*

20 февраля, суббота, Матч ТВ

13.45. Эстафета, женщины

17.00. Эстафета, мужчины*

21 февраля, воскресенье

14.30. Масс-старт, женщины*

17.15. Масс-старт, мужчины*

* - телеканал пока не указан