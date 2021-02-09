Венгрия начинает прививочную кампанию "Спутником V"

Венгрия начинает вакцинировать людей, не страдающих хроническими заболеваниями, российской вакциной "Спутник V", заявила сегодня главный государственный врач Венгрии Цецилия Мюллер, передает Reuters.

Таким образом, Венгрия первой из стран ЕС начала применение российской вакцины еще до получения ею одобрения со стороны Европейского агентства по лекарствам (ЕМА).

Первые 2800 доз вакцины получат те, кто зарегистрировался для прививки, и это будут люди, не имеющие хронических заболеваний, поскольку Венгрия стремится к "максимальной безопасности", - отметила Цецилия Мюллер.

"В этом месяце страна с населением около 10 миллионов человек должна получить 600 000 доз вакцины "Спутник V" и еще полмиллиона доз вакцины "Синофарм", что потенциально позволит ей ускорить свою программу прививок, несмотря на задержки с поставками западных вакцин", - пишет Reuters.

Венгрия также начнет использовать вакцину "АстраЗенека" на этой неделе для вакцинации людей в возрасте от 18 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями.