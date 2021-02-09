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09.02.2021 00:01
Рубрика: Власть

Ковид на скаку остановит

У вице-премьера Татьяны Голиковой юбилей
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
В это нелегко поверить. Мы привыкли видеть главу этого ковидного штаба элегантно красивой, молодой. Конечно, 55 лет в современном мире - не возраст. Другое дело, что к этому юбилею наша героиня прошла длинный, явно нелегкий путь. Но жизнь-то измеряется не числом прожитых лет, а тем, что они вмещают. Однако… Пора назвать человека, которого мы сегодня поздравляем с юбилеем: это вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
"Российская газета" поздравляет Татьяну Голикову с юбилеем! Фото: Олеся Курпяева

Еще когда Татьяна Алексеевна была заместителем министра финансов, поражало, как без всяких бумажек, шпаргалок Татьяна Алексеевна компетентно оперировала деталями бюджета страны, помнила все цифры. Теперь бы, наверное, сказали: она же живет в цифровое время! Можно и так. Если же всерьез, то это признак государственного склада ума, государственного отношения к порученному делу. Потом было Министерство здравоохранения и социального развития РФ. Потом помощник президента. Потом Счетная палата…

Потом и теперь заместитель председателя правительства по социальным вопросам. И это все о ней: о Татьяне Алексеевне Голиковой. Закономерно, что в нашу особенную пору, когда весь мир захлестнула вирусная пандемия, именно Татьяна Алексеевна рулит штабом по борьбе с этим жестоким врагом.

Если честно, трудно представить, как на все это хватает времени и сил и, если угодно, великолепной женской элегантности. Не нам судить о том, как к ночи наступает усталость. И при этом сохраняется теплота отношений с коллегами и с подчиненными. И нет раздражения. А ведь постоянно приходится принимать серьезные государственные решения, которые касаются каждого из нас. Согласитесь, очень даже непросто закрыть границы, в кратчайшие сроки дооснастить больницы или организовать всеобщую вакцинацию… Есть такое расхожее выражение: "чувствовать пульс". Татьяна Алексеевна тот человек, у которого это качество всегда присутствует.

- Да, всегда! - соглашается Главный государственный санитарный врач России Анна Юрьевна Попова. А кому, как не Анне Юрьевне, об этом судить: в эту вирусную пору они вместе.

- В истории России множество примеров, когда борьба с глобальными инфекционными вызовами ложилась на хрупкие женские плечи. Так было с вакцинацией против оспы в ХVIII веке, изобретением пенициллина в ХХ веке. Новый коронавирус в веке двадцать первом исключением не стал. Всем нам невероятно повезло, что в правительстве системную работу по преодолению пандемии возглавила именно Татьяна Алексеевна.

Всегда для Татьяны Алексеевны приоритетом остаются здоровье и благополучие каждого человека

Ее огромный управленческий опыт, невероятный профессионализм и способность в любое время суток мгновенно оценить даже самые тревожные новости и принять нужные решения вызывают искреннее уважение и признательность коллег. Татьяна Алексеевна поддерживает и вдохновляет всех членов команды - и тех, кто работает плечом к плечу с нею, и тех, кто бережет дальние рубежи страны.

Для ее мудрости, интеллекта, глубины погружения в тему, умения ставить глобальные цели и личного обаяния поистине нет ограничений времени и расстояния. И всегда за масштабными государственными задачами приоритетом для Татьяны Алексеевны остаются здоровье и благополучие каждого человека! - сказала Анна Попова.

Вице-премьер Татьяна Голикова помогла сбыться мечте мальчика

…Одно, теперь уже давнее, 2007 года, воспоминание. На медицинском форуме мы с нетерпением ждали информацию о назначении нового руководителя Минздрава. И когда, наконец, сообщили, что назначена Татьяна Голикова, некоторые не знали, кто это. Но среди нас в тот вечер был всемирно известный академик, мудрый Михаил Израилевич Перельман. Он-то и дал "РГ" комментарий о новом назначении, сказал: "Хорошо, что медициной, которая женского рода, будет командовать женщина!"

Да, у этой заметки есть, как говорят журналисты, информационный повод - юбилей Татьяны Алексеевны Голиковой. И у "РГ" есть повод - поздравить Татьяну Алексеевну. Что мы и делаем!

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры Интервью Ирины Краснопольской

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