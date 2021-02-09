Вильфанд призвал не ждать быстрой весны в средней полосе России

Весна в средней полосе России вряд ли будет в этом году стремительной. Снег может пролежать до конца марта, так как его выпало достаточно много, пояснил на брифинге научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

А с ближайшего четверга на центр европейской территории обрушатся сильнейшие и продолжительные снегопады, из-за чего вышина снежного покрова подрастет еще сантиметров на 40. Поэтому потребуется большое количество тепла на то, чтобы растопить весь выпавший снег.

Пока же потепления не прогнозируется. До конца этой недели в столичном регионе довольно морозно. Лишь к выходным возможны небольшие изменения. Но и на следующей неделе будет до -15 градусов, добавил Вильфанд. Это ниже климатической нормы.