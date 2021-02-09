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09.02.2021 07:28
Рубрика: В мире

Власти Гонконга анонсировали смягчение ограничительных мер

Фото: AP Photo / Kin Cheung Фото: AP Photo / Kin Cheung
Фото: AP Photo / Kin Cheung

Смягчать ограничительные меры в Гонконге начнут после празднования Нового года по лунному календарю, которое выпадает на 12 февраля. С таким заявлением выступила глава местной администрации Кэрри Лам.

Фото: iStock
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Она отметила, что решение принято в связи с сокращением числа заболевших - до 26 в сутки. После отмены ограничений школьники смогут вернуться на уроки, а заведения - вновь начать принимать посетителей, пишет ТАСС. Напомним, что с декабря в Гонконге закрыты все развлекательные центры, спортзалы, музеи и салоны красоты. А рестораны работают только навынос.

Лам также пообещала, что в праздничные дни власти не будут проводить операции по принудительному массовому тестированию жителей отдельных домов или кварталов, оцепляемых без предварительного уведомления. Такая практика имела место в последние две с половиной недели в разных районах города. Общее число заболевших с начала эпидемии в Гонконге составило 10 668, с последствиями болезни не справились 186 человек.

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