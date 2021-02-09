Внешняя торговля Германии терпит рекордные убытки из-за коронавируса

Экспорт Германии в минувшем году сократился на 9,3% по сравнению с 2019, и составил 1204,7 миллиарда евро. Рекордное падение со времен кризиса 2009 года, отмечает информационное агентство DPA, когда это падение составило более 18%.

По данным Федерального статистического ведомства, не лучше обстоят дела и с импортом. Он упал на 7,1% и опустился до 1025,6 миллиарда евро.

Разразившаяся весной 2020 года пандемия стала существенным тормозом развития экономики, в том числе и немецкого экспорта. Временные закрытия границ, перебои в логистике и разрывы в цепочках поставок не могли не сказаться на внешней торговле. И хотя она усиленно пыталась преодолеть кризис, выровнять положение пока не удается.

Впрочем, к концу наступившего года, по прогнозам Объединения внешней торговли ФРГ, немецкому экспорту-импорту удастся выйти на положительные показатели, а 2022-м уже достичь докризисных параметров. Причем, как отмечает газета Sueddeutsche Zeitung, этому в большой степени будет способствовать огромный рынок Китая, экономика которого, несмотря на пандемию, продолжала расти.