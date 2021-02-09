Володин: России надо использовать исторический шанс для развития туризма

Россия должна использовать свой исторический шанс для развития таких отраслей, как туризм. К этому призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время общения депутатов с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в ходе пленарного заседания.
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Пандемия, по мнению спикера, будет сказываться на экономике еще десятилетия. Однако для некоторых отраслей это создает дополнительные возможности.
"Посмотрите туризм. Сейчас есть исторический шанс, момент, когда его можно развернуть и сделать все для того, чтобы люди оставались в стране, отдыхали на Байкале, на Волге, на Черном море - масса таких замечательных мест", - заявил Володин.
Он посоветовал Решетникову выступить с инициативой о льготах для тех, кто строит и обустраивает места отдыха, туризма, планирует создавать санатории и т.п.