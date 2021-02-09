Володин: России надо использовать исторический шанс для развития туризма

Россия должна использовать свой исторический шанс для развития таких отраслей, как туризм. К этому призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время общения депутатов с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в ходе пленарного заседания.

Пандемия, по мнению спикера, будет сказываться на экономике еще десятилетия. Однако для некоторых отраслей это создает дополнительные возможности.

"Посмотрите туризм. Сейчас есть исторический шанс, момент, когда его можно развернуть и сделать все для того, чтобы люди оставались в стране, отдыхали на Байкале, на Волге, на Черном море - масса таких замечательных мест", - заявил Володин.

Он посоветовал Решетникову выступить с инициативой о льготах для тех, кто строит и обустраивает места отдыха, туризма, планирует создавать санатории и т.п.